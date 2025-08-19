 Tensión entre EEUU y Venezuela: Trump ordena despliegue de buques de guerra y Maduro responde movilizando milicia - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
19/08/2025 16:10

Tensión entre EEUU y Venezuela: Trump ordena despliegue de buques de guerra y Maduro responde movilizando milicia

Desde Washington afirmaron que el objetivo es controlar las operaciones marítimas de una organización criminal y en Caracas no tardaron en reaccionar.

Publicado por CHV Noticias

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos continúa al alza y esta vez es por la decisión de la administración de Donald Trump de desplegar tres embarcaciones de guerra.

Se trata de los buques destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson. Las tres naves se posicionaron en el límite de las aguas territoriales de Venezuela.

Según afirmaron desde Washington, el objetivo es controlar una de las principales rutas del narcotráfico en el mar Caribe, que justamente separa al país sudamericano de Florida.

Además, aseguran que buscan desarticular las operaciones marítimas del Cártel de los Soles, una de las bandas de narcotráfico designadas como organización terrorista.

Recordemos que hace unos días EEUU anunció que duplicó la recompensa —a $50 millones de dólares— por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, apuntado como presunto líder de las organizaciones.

La respuesta de Venezuela

En respuesta, en medio de un programa de televisión, Nicolás Maduro respondió ordenando el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta al actuar de EEUU. 

¿De qué se trata? En simple, eso implica la movilización de reservistas, que pueden ser civiles o exmilitares, quienes se suman a las filas del Ejército.

Creado por Hugo Chávez, se trata de uno de los componentes que forman parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

Lo último

Lo más visto

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

19/08/2025

“Liberarte de lo que...”: Mamá de Fran Virgilio rompe el silencio tras infidelidad de Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez capturó dos publicaciones que realizó Cecilia Virgilio en su cuenta de Instagram tras el polémico escándalo que involucra a su hija.

19/08/2025

Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

19/08/2025

VIDEO | Polémica revelación de género en Embalse El Yeso desata ola de críticas en TikTok

El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana en esta zona considerada un área protegida. Desde la Asociación Parque Cordillera, entidad a cargo del lugar, afirman que estas actividades están "prohibidas".

19/08/2025
Publicidad