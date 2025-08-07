“Pagará por sus atroces crímenes”: EE.UU. sube la recompensa para arrestar a Nicolás Maduro - Chilevisión

El gobierno de Estados Unidos anunció que duplicará la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; el monto ofrecido será ahora de $50 millones de dólares. Recordemos que la autoridad venezolana fue acusada por la fiscal general norteamericana Pam Bondi de "colaborar con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa". "Maduro no escapará de la justicia y pagará por sus atroces crímenes", dice un mensaje difundido por la persecutora en redes sociales.