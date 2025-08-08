 EEUU duplica millonaria recompensa por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro - Chilevisión
Minuto a minuto
Quiénes son los 4 detenidos por secuestro de empresario en Quilicura: Hay una adolescente Sin Chile Vamos: Republicanos, Socialcristianos y Libertarios inscriben pacto por las parlamentarias “La maldad que tienen estos…”: Micrófono abierto expuso duro descargo de Rodrigo Mundaca Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura Confirman el número de detenidos por secuestro de empresario en Quilicura
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
08/08/2025 11:19

EEUU duplica millonaria recompensa por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro

Estados Unidos ofrece $50 millones de dólares, casi $48 mil millones en pesos chilenos, como recompensa para quien entregue información que permita la captura de Nicolás Maduro, a quien acusan como supuesto lider de una red de narcotráfico internacional bautizada como "El Cartel de los Soles" y presuntamente colaborar con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses también anunciaron un millonario monto por la captura del ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino

Lo más visto

Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.

08/08/2025

“Tiene mucha pena”: Destapan difícil momento de Pancha Merino por ruptura con Andrea Marrocchino

La actriz y el empresario italiano habrían puesto fin a su relación al poco tiempo después del cumpleaños de él, celebrado a mediados de julio.

08/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025
Publicidad