EEUU duplica millonaria recompensa por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro - Chilevisión

Estados Unidos ofrece $50 millones de dólares, casi $48 mil millones en pesos chilenos, como recompensa para quien entregue información que permita la captura de Nicolás Maduro, a quien acusan como supuesto lider de una red de narcotráfico internacional bautizada como "El Cartel de los Soles" y presuntamente colaborar con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses también anunciaron un millonario monto por la captura del ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino.