Venezuela acusó a EEUU de crear con IA video de ataque a embarcación que transportaba drogas - Chilevisión

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha continuado en aumento durante las últimas horas, luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, informara que la marina de ese país atacó a un barco “narcoterrorista del Tren de Aragua” en aguas internacionales frente a territorio venezolano. Por su parte, desde la gestión de Nicolás Maduro, el ministro de Comunicación del régimen, Freddy Ñáñez, acusó a secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, de crear con Inteligencia Artificial el video compartido por la Casa Blanca del momento del ataque.