VIDEO | Buques, misiles y un submarino: Lo que se sabe del “ataque letal” de EEUU a barco de Venezuela - Chilevisión

VIDEO | Lo quemaron con plancha a vapor: Los registros de torturas a trabajador TEA en Hospital de Osorno EXCLUSIVO | Así fueron los videos extorsivos y el lugar donde fue secuestrado el empresario en Rancagua Familia Di Girolamo recurrirá a la Corte Suprema tras sobreseimiento de Cristián Campos Cámara despacha al Senado proyecto de voto obligatorio: No habrá multas a quienes no sufraguen "No llegué a tiempo": El mensaje de arrepentimiento de la hermana de "Baby Bandito" tras asesinato
02/09/2025 17:55

VIDEO | Buques, misiles y un submarino: Lo que se sabe del “ataque letal” de EEUU a barco de Venezuela

El ataque fue confirmado por el presidente norteamericano, Donald Trump, quien informó que la embarcación destruida se trataba de un barco con drogas proveniente de Venezuela.

Publicado por CHV Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que la armada estadounidense concretó un ataque a un “barco que transportaba drogas” proveniente de Venezuela.

"Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos”, agregó Trump

El hecho fue confirmado en medio de la escalada de tensión del mandatario estadounidense con el presidente de ese país, Nicolás Maduro, debido al despliegue de varios buques con misiles en las cercanías del territorio venezolano en el mar Caribe.

Lo que se sabe del ataque estadounidense

Tras el anuncio de Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que la armada de ese país ejecutó un  "ataque letal" contra la embarcación venezolana.

De igual manera, Rubio acusó que el navío estaba “siendo operado por una organización designada como narcoterrorista".

El ataque tuvo lugar luego del despliegue de al menos 7 buques con misiles de la armada estadounidense, incluido también un submarino con propulsión nuclear en las costas de Florida.

El siguiente mapa muestra la posición del último avistamiento de las naves norteamericanas, dos de ellas bastante cerca del límite de las aguas territoriales venezolanas.

Lo amarraron, raparon y desnudaron: Destapan caso de torturas a trabajador TEA en el Hospital de Osorno

Los hechos datan del 2018 y 2020, cuando el funcionario ingresó a hacer un reemplazo en el recinto asistencial. De momento, ninguno de los trabajadores involucrados ha sido sancionado.

02/09/2025

“Me has dejado el fruto del amor”: Madre de la hija de “Baby Bandito” compartió mensaje tras asesinato

La mujer con la que tiene una hija en común, despidió y asistió al funeral de Kevin Olguín, el cual se realizó en el Cementerio General. 

02/09/2025

“Estoy preocupada”: Melina Noto actualizó estado de su embarazo tras ida al médico con Pangal Andrade

La comunicadora argentina usó su Instagram para compartir una selfie en la que aparece con el padre de su futura guagua y compartió un texto tras una visita al doctor.

02/09/2025

