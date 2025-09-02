VIDEO | Buques, misiles y un submarino: Lo que se sabe del “ataque letal” de EEUU a barco de Venezuela - Chilevisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que la armada estadounidense concretó un ataque a un “barco que transportaba drogas” proveniente de Venezuela.

"Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos”, agregó Trump

El hecho fue confirmado en medio de la escalada de tensión del mandatario estadounidense con el presidente de ese país, Nicolás Maduro, debido al despliegue de varios buques con misiles en las cercanías del territorio venezolano en el mar Caribe.

Lo que se sabe del ataque estadounidense

Tras el anuncio de Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que la armada de ese país ejecutó un "ataque letal" contra la embarcación venezolana.

De igual manera, Rubio acusó que el navío estaba “siendo operado por una organización designada como narcoterrorista".

El ataque tuvo lugar luego del despliegue de al menos 7 buques con misiles de la armada estadounidense, incluido también un submarino con propulsión nuclear en las costas de Florida.

El siguiente mapa muestra la posición del último avistamiento de las naves norteamericanas, dos de ellas bastante cerca del límite de las aguas territoriales venezolanas.