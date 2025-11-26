 Tiroteo en la Casa Blanca: Autoridades acusan “informes contradictorios” sobre estado de salud de víctimas - Chilevisión
Minuto a minuto
Estudiante universitario atacó a profesor en Valparaíso: Docente fue trasladado a servicio asistencial Así fue la detención en la carretera Austral de hombre venezolano que acosaba a menor de 16 años en Osorno Vanessa Kaiser ante eventual llegada de Kast a La Moneda: “Nos van a hacer otro golpe de Estado” Detienen a sujeto extranjero que acosaba y amenazaba a menor de 16 años en Osorno Alerta roja por incendio forestal: Senapred solicita evacuar sector de Laguna Verde en Valparaíso
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
26/11/2025 18:59

Tiroteo en la Casa Blanca: Autoridades acusan “informes contradictorios” sobre estado de salud de víctimas

Se trata de dos oficiales de la Guardia Nacional que en un comienzo fueron reportados como muertos; sin embargo, estarían gravemente heridos, al igual que un sospechoso que está detenido.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este miércoles se reportó un tiroteo en la Casa Blanca, Estados Unidos, que terminó con dos agentes de la Guardia Nacional gravemente heridos.

Los hechos ocurrieron a eso de las 16:30 hora local y el edificio gubernamental se encuentra actualmente cerrado mientras se realizan las pericias correspondientes. Además, hay un sospechoso detenido que también está herido.

Los detalles del tiroteo en la Casa Blanca

Según señaló la BBC, el tiroteo se produjo en una calle aledaña a la Casa Blanca ubicada a pocas cuadras y las víctimas heridas de la Guardia Nacional fueron trasladadas a un hospital.

Inicialmente, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey a través de X, había asegurado que los dos oficiales heridos estaban muertos: "Con gran pesar, podemos confirmar que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que recibieron disparos hoy en Washington, D.C, han fallecido a causa de sus heridas".

En esa misma línea, agregó: "Estos valientes virginianos occidentales perdieron la vida al servicio de su país. Estamos en contacto continuo con funcionarios federales mientras continúa la investigación" y exigió: "Plena rendición de cuentas por este horrible acto".

Sin embargo, momentos más tarde acusó: "Actualmente, recibimos informes contradictorios sobre el estado de nuestros dos miembros de la Guardia y les proporcionaremos información adicional una vez que recibamos información más completa".

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump reveló que "el animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en dos hospitales separados, también está gravemente herido, pero de todos modos pagará un precio muy alto".

Hasta el momento se desconoce el motivo del tiroteo, mientras que el FBI se encuentra investigando la situación en el lugar.

Revisa las publicaciones de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Jara o Kast? Encuestas pronostican a quién irían los votos de Parisi en segunda vuelta

Lo último

Lo más visto

¿Jara o Kast? Encuestas pronostican a quién irían los votos de Parisi en segunda vuelta

Tras los resultados del pasado 16 de noviembre, los votantes del líder del PDG se convierten en un factor determinante que podría inclinar el resultado final.

26/11/2025

Daniela Castro reveló inesperado hallazgo que complica su salud: “Descubrieron otras cosa”

La participante de Fiebre de Baile contó la razón por la que ha estado alejada de la pista esta semana y reveló que una consulta de urgencia la semana pasada cambió completamente su panorama.

26/11/2025

Cámara la captó: El detalle que vinculó a Yuyuniz Navas en investigación por crimen de La Reina

Imágenes exclusivas del matinal Contigo en la Mañana muestran a la actriz transitando por el sector el mismo día del crimen. "No tiene ninguna calidad jurídica en el proceso", aclaró su abogada.

26/11/2025

VIDEO | “Es un poco tonto”: La versión del Puma Rodríguez tras escandalosa expulsión de vuelo en Ecuador

El cantante venezolano salió al paso del video que se viralizó en redes sociales. En las imágenes, aparece el momento en que debió desembarcar la aeronave.

26/11/2025
Publicidad