Tiroteo en la Casa Blanca: Autoridades acusan “informes contradictorios” sobre estado de salud de víctimas - Chilevisión

Se trata de dos oficiales de la Guardia Nacional que en un comienzo fueron reportados como muertos; sin embargo, estarían gravemente heridos, al igual que un sospechoso que está detenido.
Durante la tarde de este miércoles se reportó un tiroteo en la Casa Blanca, Estados Unidos, que terminó con dos agentes de la Guardia Nacional gravemente heridos.
Los hechos ocurrieron a eso de las 16:30 hora local y el edificio gubernamental se encuentra actualmente cerrado mientras se realizan las pericias correspondientes. Además, hay un sospechoso detenido que también está herido.
Según señaló la BBC, el tiroteo se produjo en una calle aledaña a la Casa Blanca ubicada a pocas cuadras y las víctimas heridas de la Guardia Nacional fueron trasladadas a un hospital.
Inicialmente, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey a través de X, había asegurado que los dos oficiales heridos estaban muertos: "Con gran pesar, podemos confirmar que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que recibieron disparos hoy en Washington, D.C, han fallecido a causa de sus heridas".
En esa misma línea, agregó: "Estos valientes virginianos occidentales perdieron la vida al servicio de su país. Estamos en contacto continuo con funcionarios federales mientras continúa la investigación" y exigió: "Plena rendición de cuentas por este horrible acto".
Sin embargo, momentos más tarde acusó: "Actualmente, recibimos informes contradictorios sobre el estado de nuestros dos miembros de la Guardia y les proporcionaremos información adicional una vez que recibamos información más completa".
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump reveló que "el animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en dos hospitales separados, también está gravemente herido, pero de todos modos pagará un precio muy alto".
Hasta el momento se desconoce el motivo del tiroteo, mientras que el FBI se encuentra investigando la situación en el lugar.
It is with great sorrow that we can confirm both members of the West Virginia National Guard who were shot earlier today in Washington, DC have passed away from their injuries. These brave West Virginians lost their lives in the service of their country. We are in ongoing contact… We are now receiving conflicting reports about the condition of our two Guard members and will provide additional updates once we receive more complete information.
Our prayers are with these brave service members, their families, and the entire Guard community.
It is with great sorrow that we can confirm both members of the West Virginia National Guard who were shot earlier today in Washington, DC have passed away from their injuries. These brave West Virginians lost their lives in the service of their country. We are in ongoing contact…— Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025
We are now receiving conflicting reports about the condition of our two Guard members and will provide additional updates once we receive more complete information.