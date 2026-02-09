 “Mono, amazonas”: Video capta momento exacto en que abogada argentina detenida en Brasil realiza insultos racistas - Chilevisión
Minuto a minuto
Por homicidio calificado: Detienen y formalizan a un segundo implicado en el fatal atropello en Huechuraba Asociación de Aseguradoras suspende temporalmente venta de SOAP por aplicación de la Ley Jacinta Video | Conductor atropella a delincuente y logra evitar encerrona en Quilicura “Habría comido…”: Fiscal revela actuar de interno y posible canibalismo contra compañero de celda en cárcel de La Serena Hubo discusión antes del fatal atropello: Revelan nuevos antecedentes y conductor ebrio quedó en prisión preventiva
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
09/02/2026 10:53

“Mono, amazonas”: Video capta momento exacto en que abogada argentina detenida en Brasil realiza insultos racistas

A casi un mes del registro del ataque racista de la abogada, la justicia brasileña aún está determinando si es declarada culpable o no.

Publicado por Lisette Pérez

En Brasil se viralizó el video de una turista argentina haciendo gestos racistas e insultando a un garzón de un bar del barrio Ipanema, Río de Janeiro, donde se encontraba con sus amigas.

Agostina Páez, abogada argentina, es la implicada del episodio de racismo que ha causado molestia entre los brasileños. A casi un mes de este hecho, su situación legal es complicada, ya que aún no se determina que pasará con ella.

Los gestos racistas de la abogada

En el video que se ha hecho viral en redes sociales, se puede ver a la joven de 29 años hacer un gesto con sus brazos imitando a un primate, todo esto acompañado de gritos como "mono" y "Amazonas".

Ante esto, la justicia brasileña ordenó la incautación de su pasaporte y además debe usar una tobillera electrónica para evitar que salga del país, por el delito de injuria racial que corresponde a una pena de entre 2 y 5 años de cárcel.

¿Qué provocó la discusión?

El inicio del conflicto se habría debido a un supuesto error en el pago de la cuenta. "Se nos cobraron cosas que no habíamos consumido", denunció Agostina.

Días después de lo ocurrido, se viralizó otro video que mostraba al mesero gritando insultos y haciendo un gesto con su cintura en contra de las turistas. Este registro es clave para la defensa de la abogada, ya que demuestra que su reacción fue producto de una provocación previa.

Agostina aún se encuentra a la espera de que se dictamine si es culpable o no, y por el momento permanecerá retenida en Brasil.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Lo último

Lo más visto

“Mamá, no se abre”: Cámara registra el angustioso momento en que sismo sacudió al norte del país

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que una familia comienza a percibir el sismo de 5,8 que sacudió a la región de Tarapacá, la tarde de este domingo.

08/02/2026

Investigan asalto con arma de guerra al interior de mall en Santiago: sujetos se dieron a la fuga

Los delincuentes habrían ingresado a una tienda de telefonía ubicada al interior del centro comercial.

08/02/2026

“No puedo más de amor y orgullo”: Camila Vallejo comparte emotivas fotos del primer cumpleaños de su hijo

Usuarios de Instagram llenaron de comentarios el post de la ministra vocera de gobierno. "Diste tus primeros 12 pasitos y ya definitivamente te lanzaste a la vida", contó.

08/02/2026

¿Seguirá sus pasos? Nieta de Sebastián Piñera reconoce tener “un gusto grande por la política”

"Nadie sabe lo que el futuro nos depara", dijo Esperanza Rossel Piñera, hija de Magdalena Piñera Morel, quien recordó a su abuelo y fallecido mandatario con emotivas palabras.

08/02/2026
Publicidad