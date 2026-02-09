“Mono, amazonas”: Video capta momento exacto en que abogada argentina detenida en Brasil realiza insultos racistas - Chilevisión

En Brasil se viralizó el video de una turista argentina haciendo gestos racistas e insultando a un garzón de un bar del barrio Ipanema, Río de Janeiro, donde se encontraba con sus amigas.

Agostina Páez, abogada argentina, es la implicada del episodio de racismo que ha causado molestia entre los brasileños. A casi un mes de este hecho, su situación legal es complicada, ya que aún no se determina que pasará con ella.

Los gestos racistas de la abogada

En el video que se ha hecho viral en redes sociales, se puede ver a la joven de 29 años hacer un gesto con sus brazos imitando a un primate, todo esto acompañado de gritos como "mono" y "Amazonas".

Ante esto, la justicia brasileña ordenó la incautación de su pasaporte y además debe usar una tobillera electrónica para evitar que salga del país, por el delito de injuria racial que corresponde a una pena de entre 2 y 5 años de cárcel.

¿Qué provocó la discusión?

El inicio del conflicto se habría debido a un supuesto error en el pago de la cuenta. "Se nos cobraron cosas que no habíamos consumido", denunció Agostina.

Días después de lo ocurrido, se viralizó otro video que mostraba al mesero gritando insultos y haciendo un gesto con su cintura en contra de las turistas. Este registro es clave para la defensa de la abogada, ya que demuestra que su reacción fue producto de una provocación previa.

Agostina aún se encuentra a la espera de que se dictamine si es culpable o no, y por el momento permanecerá retenida en Brasil.