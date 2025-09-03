Notable: Chileno devuelve a Grecia una reliquia histórica que su padre recogió hace casi un siglo - Chilevisión

Tras cerca de un siglo de ser apenas un decorativo en su casa, un chileno optó por devolver una pieza del Partenón de Atenas, un histórico monumento ubicado en Grecia.

Se trata del caso del chileno Enrico Tosti-Croce, quien heredó la reliquia de su padre Gaetano, quien a su vez obtuvo la pieza cuando hace casi cien años visitó la Acrópolis en la capital griega.

El hombre, en ese entonces marino italiano, recogió un fragmento que conservó para siempre, incluso cuando fue prisionero de guerra.

Para evitar los conflictos en el Viejo Continente, huyó y se estableció en Chile. Aquí nació su hijo Enrico, quien hoy protagoniza el noble gesto con la pieza heredada.

Según relata, su motivación para retornar la reliquia —hecha de mármol, de unos 1,2 kg— fue una anécdota que tuvo a comienzos de año.

"Escuché en la radio que el gobierno griego le estaba pidiendo al gobierno inglés que le devolviera las estatuas y otros objetos sustraídos del Partenón. Cuando escuché eso, algo hizo clic en mi cabeza. Dije: 'Yo tengo un pedacito del Partenón... corresponde que se los devuelva'", reconoció.

"La piedra se guardó en esta casa, en la entrada. Y cuando había alguien a quien yo quería sorprender, les decía: 'Esta piedra es del Partenón'. Había quienes me creían y quienes no", añadió, explicando su vínculo.

Lo cierto es que, una vez que se contactó con la Embajada de Grecia en Chile, pudo comprobar que el vestigio sí era de la Acrópolis, pero no del Partenón de Atenas.

En cambio, era de un monumento muchísimo más antiguo: se trataría de un canalón de mármol del Hecatompedon, construido entre 570 y 490 a. C.

Así, la pieza fue devuelta y el gesto de Enrico será homenajeado por la embajada del país europeo en Chile en noviembre de este año.