Tensión en el Caribe: Maduro autoriza reanudar vuelos de repatriación de venezolanos desde EEUU - Chilevisión

02/12/2025 11:55

Tensión en el Caribe: Maduro autoriza reanudar vuelos de repatriación de venezolanos desde EEUU

La decisión se da a pocos días de que la administración de Donald Trump ordenara el cierre del espacio aéreo de Venezuela. Las autoridades del régimen indicaron que la medida se enmarca en la continuidad del Plan Vuelta a la Patria.

Publicado por CHV Noticias

En medio del creciente conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro informó la decisión de autorizar la reanudación de los vuelos con migrantes deportados hacia el país caribeño.

La decisión se da a pocos días de que la administración de Donald Trump ordenara el cierre del espacio aéreo de Venezuela y de que se diera a conocer una llamada telefónica entre el presidente norteamericano y el líder chavista. 

De acuerdo a lo informado por la Autoridad Aeronáutica de Venezuela, los aterrizajes se reanudarán "de manera periódica semanal, ocurriendo los días miércoles y viernes, desde el acuerdo suscrito entre nuestro Gobierno y la administración estadounidense.

Nicolás Maduro autoriza vuelos con migrantes deportados de EEUU 

Durante la mañana de este martes, la Autoridad Aeronáutica y el Ministerio de Transporte de Venezuela emitieron un comunicado oficial informando la decisión. 

"La Autoridad Aeronáutica de Venezuela informa que ha recibido la solicitud del Gobierno de los EEUU para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela", detallaron al comienzo. 

"En consecuencia, por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves operadas por la empresa EASTERN AIRLINES LLC, en la ruta Phoenix, Arizona- Maiquetía, con número de vuelo EAL8280/8281, en la aeronave B777-200, matrícula N771KW (principal), N825KW (alterna), para que aterricen en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes, desde el acuerdo suscrito entre nuestro Gobierno y la administración estadounidense", concluyó. 

