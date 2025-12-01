Fijó plazo para que deje Venezuela: Desclasifican detalles inéditos de llamada entre Trump y Maduro - Chilevisión

El líder venezolano mantuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos en la que expresó algunos puntos y solicitudes para abandonar el país, las que fueron rechazadas por su contraparte.

Recientemente se dieron a conocer las supuestas peticiones que Nicolás Maduro le habría hecho a Donald Trump con el objetivo de dejar el régimen y abandonar Venezuela.

El líder venezolano mantuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos en la que expresó algunos puntos y solicitudes, las que fueron rechazadas por su contraparte.

De acuerdo a Reuters, que recogió los dichos de tres fuentes, Maduro pidió amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin del caso que enfrenta en la Corte Penal Internacional.

Junto con lo anterior, habría solicitado la eliminación de sanciones para más de un centenar de funcionarios del régimen venezolano, muchos de ellos acusados de violaciones a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción.

El citado medio añade que Trump rechazó la mayoría de las solicitudes en una llamada que no se extendió por más de 15 minutos.

En ese sentido, indicaron que el mandatario norteamericano había fijado un plazo de una semana a Maduro para que saliera de Venezuela junto a sus familiares.