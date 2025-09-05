Tensión entre EEUU y Venezuela: Pentágono advierte que aviones de combate venezolanos sobrevolaron buque estadounidense - Chilevisión

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela pareciera no dar tregua en las costas del Caribe.

Durante las últimas horas, desde el Pentágono estadounidense aseguraron que dos aviones de combate venezolanos, modelo F-16, sobrevolaron uno de los buques norteamericanos que se encuentra apuntando hacia Venezuela.

Desde Washington, advirtieron al régimen de Nicolás Maduro que "no continúe interfiriendo en el combate al narcotráfico".

Continúa la tensión entre EEUU y Venezuela en el Caribe

Durante las últimas horas, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que "Venezuela no se puede comparar con nosotros, porque ellos son parte del terrorismo, no es un gobierno".

"Nicolás Maduro no es un gobierno ni un régimen político, es una organización terrorista de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional para hacerse ricos", agregó Rubio.