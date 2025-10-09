 “Robaron 30 kilos de cocaína”: Detenida revela supuesto motivo del triple femicidio en Argentina - Chilevisión
09/10/2025 20:41

“Robaron 30 kilos de cocaína”: Detenida revela supuesto motivo del triple femicidio en Argentina

Una de las víctimas tenía los dedos de sus manos cortados, modalidad narco por haber tocado algo que no le correspondía.

Celeste Magalí González Guerrero (28), una de las detenidas por el triple crimen que impactó a Argentina y donde fueron asesinadas Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), entregó una nueva declaración.

"Le robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’. Dos de las chicas fueron, sé que una era Brenda, pero la otra no se quién fue. Aunque creo que la de 15 años no tenía nada que ver", aseguró González 

En el país trasandino señalan que el "Duro" es Sotacuro Lázaro, sujeto que fue detenido en la ciudad boliviana de Villazón y quien afirma que solo trasladó a los implicados. 

De hecho, una de las víctimas, Lara, tenía los dedos cortados, que es una modalidad narco por haber tocado algo que no se debía.

Últimos testimonios el caso de triple homicidio

Otras de las personas que declaró fue Milagros Florencia Ibáñez (20), quien dijo que a su pareja, Alex Roger Ydone Castillo (50), le robaron mucha droga.

La mujer que señaló que se dirigió con él hacia Florencio Varela, donde se ubica “la casa del terror” y se cometieron las torturas y crímenes, aunque indicó que "la idea era apretar a un tipo, no lastimar a las tres chicas". 

"Él me dijo que le habían robado la mercadería. Me dijo ‘perdí plata’ y que no iban a lastimar a las tres chicas, sino que a un tipo, que lo iban a apretar para sacarle información de donde estaba la droga", declaró Ibáñez.

Publicidad

