Pudo cambiarlo todo: Revelan testimonio clave del psiquiatra de mujer que asesinó a sus hijos y esposo - Chilevisión

Un medio trasandino tuvo acceso a unas declaraciones del médico, quien habría realizado una sugerencia antes del macabro acto de la presunta asesina en Argentina.

Nuevos antecedentes se han dado a conocer sobre el crimen familiar que remece a Argentina, el cual habría sido perpetrado por una mujer de 50 años de nombre Laura Fernanda Leguizamón.

De acuerdo con Clarín, fuentes cercanas a la investigación corroboraron que el psiquiatra de la presunta autora del crimen confirmó que estaba bajo tratamiento.

En ese sentido, circuló en el país trasandino que el médico barajó la posibilidad de "ingresarla a un tratamiento en el Hospital Italiano", pero esto fue descartado porque ella "se mostraba reticente" a dicha idea.

Por otra parte se dieron a conocer detalles del estado emocional de Lucy, la mujer que trabajaba hace más de una década con la familia y que fue quien encontró los cuerpos en el departamento.

"Me dijo que estaba en shock, que no podía parar de llorar. Yo le mandé mucha fuerza y me puse a disposición para lo que necesitara", informó Paula, una trabajadora de hace ocho años del edificio.

Las últimas semanas de Laura Fernanda Leguizamón

Paula también reveló que ambas hablaron y que coincidieron en que Laura Fernanda "estaba distinta" al menos desde hace dos semanas. "Siempre fue una mujer sonriente, muy amable, muy arreglada", comenzó diciendo.

"Y las últimas semanas no salía, prácticamente yo no la veía. Estaba muy callada, pero bueno, uno no pregunta esas cosas. Pero sí nos llamó la atención", reconoció.

Finalmente, tras la autopsia de los cuerpos los familiares de las víctimas habrían optado por hacer una despedida, la cual podría ocurrir la noche de este viernes y la mañana del sábado.

Según el medio antes citado, sería la propia hermana de Leguizamón quien se haría cargo de organizar el rito fúnebre de Laura, mientras que la familia del difunto marido haría lo propio con él y con sus hijos, Ian e Ivo.