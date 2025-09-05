 Quién es Kim Ju-ae, la joven hija del líder norcoreano Kim Jong-un y supuesta sucesora - Chilevisión
05/09/2025 10:17

Quién es Kim Ju-ae, la joven hija del líder norcoreano Kim Jong-un y supuesta sucesora

Pese a su corta edad, su aparición alimenta los rumores de instalarse como sucesora de su padre al mando del régimen.

Publicado por CHV Noticias

Kim Ju-ae, de 12 años, son el supuesto nombre y edad de la hija del líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, quien, pese a ser muy joven, ha captado la atención de todo el mundo.

Cabe aclarar que se habla de supuesto porque tanto su identidad como la fecha de nacimiento se han mantenido en completa reserva por el hermético país.

Su figura fue conocida en el mundo por lo que los expertos calificaron como su "debut internacional", tras aparecer en el impresionante desfile militar que organizó China hace unos días.

En dicha ocasión, la joven acompañó a su padre en una cumbre en la que también figuraban mandatarios de una veintena de países, incluidos Vladimir Putin, de Rusia, y el propio Xi Jinping, de China.

Lo cierto es que, de acuerdo a Agencia EFE, Ju-ae, apenas entrando en la adolescencia, ya ha acompañado a su progenitor a otros actos de gran relevancia, como reuniones con altos mandos o lanzamientos de misiles.

Su aparición no sería una casualidad y ha encendido las especulaciones sobre su papel como posible sucesora de su padre.

Hija del líder y de su madre, Ri Sol-ju, su identidad fue destapada por error por el mítico basquetbolista Dennis Rodman, quien aseguró haberla "tenido en brazos" durante una visita privada al país asiático.

Hoy, es quien corre con ventaja para llegar al poder del régimen.

Desde 1948, año de la fundación del país, las máximas autoridades de Corea del Norte han sido tres, cada una de la misma familia e hijo del anterior, la llamada "dinastía Kim".

En resumen, Kim Il-sung fue líder supremo entre 1948 y 1994, año de su fallecimiento. ¿Su heredero? Su propio hijo, Kim Jong-il, entre 1994 y 2011. Tras su muerte, su sucesor es su hijo, Kim Jong-un, hasta la actualidad.

Un eventual ascenso de Ju-ae al poder implicaría la llegada de la primera mujer a la cabeza del régimen, tal como sospecha que ocurrirá el Servicio Nacional de IntInteligencia su país vecino, Corea del Sur. 

