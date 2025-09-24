 “Recé todo el día”: Pampita logró recuperar lo más valioso que le había robado una banda de chilenos - Chilevisión
24/09/2025 17:48

“Recé todo el día”: Pampita logró recuperar lo más valioso que le había robado una banda de chilenos

Un objeto "con valor incalculable", robado desde su casa hace unos días, volvió a las manos de la modelo.

La modelo argentina Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, logró recuperar parte del valioso botín que ladrones sustrajeron desde su casa hace apenas unos días.

Recordemos que fue tras dos allanamientos, uno en el barrio de Once y otro en La Boca, que la Policía de Buenos Aires concretó la detención de ocho personas —entre ellos, seis chilenos—.

Tras dicho procedimiento policial, Pampita consiguió recuperar algo descrito como muy valioso para ella, según lo que explicó su propio abogado, Fernando Burlando.

Pampita recuperó lo más valioso que le habían robado de su casa

En diálogo con La Nación, Burlando dijo que "recuperamos cuatro teléfonos, un pasaporte y una autorización para viajar al exterior".

Fue, sin duda, la devolución de los dispositivos móviles lo más relevante para la presentadora de TV argentina.

¿La razón? En uno de los aparatos existía un registro de fotos y videos de Blanca Vicuña Ardohain —la hija de la modelo y el actor chileno Benjamín Vicuña—, fallecida en 2012.

En el programa de streaming Rumis, Ardohain se mostró emocionada por la recuperación de los teléfonos: "Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Ese material para mí era muy importante". 

A continuación, Pampita explicó que los teléfonos estaban dentro de una caja fuerte, pero eso no evitó que fueran robados de igual manera.

"No soy una persona rica. No tengo dinero ahorrado. No sé la fantasía de la gente, lo que habrá pensado que había en mi casa. Lo único importante eran los teléfonos. Ayer recé todo el día. Le pedí a Dios, obviamente a mi hija", señaló entre lágrimas.

