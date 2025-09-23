 Seis de los ocho detenidos son chilenos: Policía argentina desbarata banda que robó en casa de Pampita - Chilevisión
23/09/2025 20:24

Seis de los ocho detenidos son chilenos: Policía argentina desbarata banda que robó en casa de Pampita

Tras dos allanamientos, uno en el barrio de Once y otro en La Boca, se detuvo a los supuestos implicados en el robo a la casa de la modelo.

Este martes, la Policía de Buenos Aires informó que detuvo a ocho personas por el robo perpetrado en el domicilio de Carolina Ardohain, más conocida como Pampita. 

Tras dos allanamientos, uno en el barrio de Once y otro en La Boca, se detuvo a los supuestos implicados, donde seis de ellos son chilenos. Mientras que los restantes corresponden a sujetos de nacionalidad venezolana y colombiana. 

En un hotel de avenida Callao, los funcionarios policiales detuvieron a siete hombres, donde llegaron gracias a las cámaras de seguridad y al trabajo del Centro de Monitoreo Urbano de dicha ciudad. 

"En el momento en el que el personal policial ingresó al hotel, los sospechosos quisieron escapar y allí fueron detenidos", aseguró la policía. 

Además, en una de las habitaciones se encontraron abandonados los objetos que Pampita reconoció como propios, como también herramientas utilizadas para cometer ilícitos. 

Por último, la policía trasandina indicó que los delincuentes habrían entrado al hogar de la modelo el viernes por la noche violentando una puerta que da al patio del fondo de la casa y que limita con vías del ferrocarril.

