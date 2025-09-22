“Cuántas veces les dije...”: Pampita cargó contra la prensa argentina tras robo en su casa - Chilevisión

La modelo argentina Carolina Ardohain lamentó el robo de 7 celulares y apuntó contra la prensa argentina como los responsables de que los sujetos identificaran su casa.

Pampita vivió un amargo regreso de España a Argentina: Se enteró que un grupo de sujetos ingresó a robar a su casa en Barrio Parque, un sector exclusivo de Buenos Aires.

La vivienda se encontraba deshabitada debido a que Carolina Ardohain -su verdadero nombre- se encontraba participando de la Semana de la Moda en Madrid durante esos días.

“No estábamos nosotros ni nadie de la gente que trabaja conmigo, porque podría haber sido un muy mal momento para todos", indicó a la prensa argentina.

Eso sí, junto a lo anterior, la modelo también responsabilizó a parte de la prensa trasandina de lo ocurrido por enfocar el frontis de su casa cada vez que la entrevistaban.

"¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Y lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda", aseguró.

Al volver a su casa, Pampita se percató de que los asaltantes habían dejado armas en el suelo y que, tras el robo, se llevaron celulares con archivos y recuerdos de mucho valor personal.

"Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esas fotos y videos que tienen un valor incalculable para mí", señaló Ardohain, agregando que ella misma estaría dispuesta a ofrecer recompensa para que se los devuelvan.

En la misma línea, la conductora argentina responsabilizó a la prensa trasandina de lo ocurrido, acusando que los delincuentes identificaron su vivienda por todas las veces en que era expuesta en televisión.