Cinematográfica fuga: Captan helicóptero volando a pocos metros de narcolancha en España - Chilevisión

La impresionante imagen de un helicóptero siguiendo a escasos metros a una 'narcolancha' en España ha dado la vuelta al mundo.

El registro, captado en el marco de una persecución por la bahía de Cádiz, muestra a la aeronave sobrevolando justo sobre la embarcación, en la que al menos dos sujetos transportaban droga.

En ese contexto, casi a modo de defensa, uno de los tripulantes comienza a propinar golpes de puño al helicóptero, volviendo más surreal la escena.

Finalmente, la banda terminó siendo desbaratada y cinco de sus integrantes fueron detenidos.

Junto con lo anterior, se logró una incautación de una importante cantidad de sustancias ilícitas.