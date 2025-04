"Soy literalmente una estatua humana. Mi columna no se mueve en absoluto", señaló la mujer que primero sufrió un grave accidente y luego le detectaron una compleja enfermedad.

La historia de Megan King, mujer de Illinois, Estados Unidos, y que actualmente tiene 35 años es realmente impactante y no deja asombrar por los inusuales, y al mismo tiempo, graves acontecimientos.

Todo comenzó en 2005, cuando tenía 16 años y cayó al suelo después de intentar atrapar una pelota de fútbol durante una clase de gimnasia en su escuela. Este accidente le provocó daños en la columna vertebral y ambos omóplatos, reveló Daily Mail.

La mujer estuvo más de un año con muletas y no mejoró su condición. En total, se sometió a 22 cirugías. Una década después descubrieron que tenía un síndrome llamado Ehlers-Danlos hipermóvil (SEDh). Un trastorno que afecta a la piel y las paredes de los vasos sanguíneos, haciendo que las articulaciones sean demasiado flexibles.

Megan King sufrió grave y poco frecuente accidente

Tras esto, Megan sufrió otro accidente, el cual es muy poco frecuente y que puede ser mortal. Se trata de una luxación atlantooccipital, el cual se produce cuando se desliza la base del cráneo con respecto a la columna cervical.

"Eché mi silla hacia atrás para evitar que la gravedad me decapitara. Mi neurocirujano tuvo que sujetarme el cráneo con las manos. No podía mantenerme en pie", afirmó la mujer al citado medio.

Megan tuvo que ser operada de urgencia, donde se le realizó una fusión espinal que reconectaría el cráneo con la columna. Después de esa compleja cirugía se ha tenido que someter a otras 37 intervenciones durante su larga y difícil recuperación.

"Soy literalmente una estatua humana"

A pesar del grave y complejo escenario, Megan sobrevivió, sin embargo, su cráneo hasta su pelvis quedaron literalmente fusionados y no puede mover la cabeza.

Los especialistas le señalaron que la "decapitación" se debió a una combinación de su caída en la escuela con el debilitamiento de sus articulaciones por su síndrome.

"Soy literalmente una estatua humana. Mi columna no se mueve en absoluto. Pero eso no significa que haya dejado de vivir... No es fácil, pero me estoy adaptando. Y siempre me sorprende lo que aún puedo lograr", cerró.

Fotos: Cover Images / Daily Mail