Mujer revela grabación que la captó en pleno derrame cerebral y difunde el video con el fin de salvar vidas - Chilevisión

Krista Figari, una profesora estadounidense de 38 años, hizo público un video donde se le ve sufriendo un derrame cerebral.

La mujer señaló que esta determinación la tomó con el fin de difundir la acción que salvó su vida y concientizar sobre sus síntomas y así poder evitar muertes por este repentino ataque.

En abril del año pasado, Figari se encontraba sola en su departamento de Manhattan, Nueva York, cuando ocurrió la emergencia.

En el registro se aprecia como la mujer estaba caminando por su casa cuando pierde el equilibrio y cae al piso. Tras intentar reincorporarse, queda en evidencia que presenta dificultad para levantarse y cae nuevamente, esta vez sobre unos muebles.

Famoso asistente virtual Siri le salvó la vida

"Estaba haciendo mi cama y me di la vuelta para ir al baño. Al girarme, perdí el equilibrio. No podía mantenerme en pie y simplemente me caí, empecé a rodar hacia un lado. Y entonces sentí que me desmayaba por un segundo y caí al suelo", señaló al medio al medio Good Morning America.

"Literalmente no podía mover la pierna en absoluto. Era como si estuviera muerta. Lo mismo con el brazo. Incluso intentar levantarme era imposible", agregó.

En ese momento, la profesora logró alcanzar su teléfono con dificultad y usó el famosa asistente virtual de los dispositivos Apple, Siri, y pidió ayuda al 911.

"Si no hubiera llegado al hospital a tiempo, es posible que no hubiera recibido el tratamiento y estaría viviendo con discapacidad y parálisis del lado izquierdo", mencionó.

Tras ser dada de alta, Figari notó que el derrame cerebral que sufrió había quedado grabado en una cámara de seguridad de la habitación por lo que decidió contar su historia y así generar conciencia ante esta emergencia.