De TikTok a la Unicef: Nombran a Khaby Lame como Embajador de Buena Voluntad - Chilevisión

El creador de contenido fue reconocido por el organismo y ahora utilizará sus redes sociales para concientizar al mundo sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Este viernes, Khaby Lame, el creador de contenido más seguido en TikTok, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La designación fue dada a conocer por el organismo luego que el influencer participara de actividades durante cuatro días en Senegal, su país natal, visitando a jóvenes que impulsen cambios positivos en sus comunidades.

Allí, concretamente en Dakar, la capital ese país, Lame visitó refugios, escuchó relatos de vida de niños y niñas y practicó deportes con ellos. Luego, fue parte de talleres y conversó con autoridades locales en otros países de África.

"Es un verdadero honor recibir el nombramiento y formar parte de una organización que sitúa los derechos de la infancia en el centro de su labor diaria", expresó.

¿Qué significa que Khaby Lame sea Embajador de Buena Voluntad de UNICEF?

En concreto, el nombramiento implica que el influencer haga uso de sus plataformas de alcance mundial para crear conciencia sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes en el mundo.

En especial, señalan a través de un comunicado, esto incluye difusión de todo lo relativo a la educación, empoderamiento de las niñas, protección contra la violencia y el abuso, acceso a la salud, nutrición y medio ambiente.

Cabe recordar que Lame saltó a la fama en 2020 tras hacer videos humorísticas y desde entonces ha cimentado un meteórico ascenso en su carrera en redes sociales, siendo reconocido por Forbes y Fortune, además de ser uno de los usuarios con más seguidores en TikTok.