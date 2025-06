Jefe de la ONU advirtió riesgo de que conflicto entre EE.UU. e Irán “se descontrole rápidamente” - Chilevisión

El secretario general de la ONU manifestó su preocupación luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, se refirió este sábado al ataque de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares en Irán.

Según declaró en su cuenta de X, el secretario señaló estar “profundamente alarmado por el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Irán hoy”.

“Se trata de una peligrosa escalada en una región ya al límite, y una amenaza directa para la paz y la seguridad internacionales”, advirtió.

“Existe un riesgo creciente de que este conflicto se descontrole rápidamente, con consecuencias catastróficas para la población civil, la región y el mundo”, sumó.

De igual manera, hizo un llamado a “los Estados Miembros para que reduzcan la tensión y cumplan con sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y otras normas del derecho internacional”.

“En estos momentos críticos, es crucial evitar una espiral de caos. No hay solución militar. El único camino a seguir es la diplomacia. La única esperanza es la paz”, concluyó.