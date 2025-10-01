Fallece a los 91 años Jane Goodall, etóloga famosa por su estudio de los chimpancés - Chilevisión

La científica murió en California por causas naturales, según informaron en un comunicado. Se encontraba en medio de una gira de conferencias por Estados Unidos.

La jornada de miércoles se informó del fallecimiento de Jane Goodall, de 91 años, conocida etóloga que dedicó su vida al estudio de los chimpancés.

La información de su muerte fue dada a conocer por el Instituto Jane Goodall, quienes señalaron que la científica falleció en California por causas naturales, mientras estaba en medio de una gira de conferencias por Estados Unidos.

“Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural”, señalaron desde el instituto a través de un comunicado.

Jane Goodall y su paso por Chile

En 2024 la doctora Jane Goodall estuvo de visita en Chile y conversó en exclusiva con Daniel Matamala, conductor de CHV Noticias Central, para difundir su labor científica y su faceta de activista.

La famosa etóloga también fue reconocida con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, además de ser distinguida como Doctora Honoris Causa de la Universidad de Chile.

"Mi misión es dar esperanza a la gente para que tomen medidas. Y si no toman medidas estamos condenados. Y me importa, me importan, ya sabes, los animales me importan. Tengo tres nietos, me importan sus hijos, y los hijos de sus nietos", señaló en la entrevista.