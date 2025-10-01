 Fallece a los 91 años Jane Goodall, etóloga famosa por su estudio de los chimpancés - Chilevisión
Minuto a minuto
Video del cierre de campaña del Apruebo de 2022 se vincula erróneamente al programa de Jeannette Jara Conmoción en Dalcahue: Acusan a amigos de fallecido de sacar cuerpo y cambiarlo de tumba “Se gritaban y él la echó”: Revelan inédita grabación en pleno pasillo entre Jean Paul Pineda y su pareja Candidatos presidenciales reaccionaron: Las polémicas por el Presupuesto 2026 anunciado por el Presidente Boric “Una vergüenza”: Jara responsabilizó al Minvu por la demora de reconstrucción en Viña
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/10/2025 16:32

Fallece a los 91 años Jane Goodall, etóloga famosa por su estudio de los chimpancés

La científica murió en California por causas naturales, según informaron en un comunicado. Se encontraba en medio de una gira de conferencias por Estados Unidos.

Publicado por CHV Noticias

La jornada de miércoles se informó del fallecimiento de Jane Goodall, de 91 años, conocida etóloga que dedicó su vida al estudio de los chimpancés.

La información de su muerte fue dada a conocer por el Instituto Jane Goodall, quienes señalaron que la científica falleció en California por causas naturales, mientras estaba en medio de una gira de conferencias por Estados Unidos.

“Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural”, señalaron desde el instituto a través de un comunicado.

Jane Goodall y su paso por Chile

En 2024 la doctora Jane Goodall estuvo de visita en Chile y conversó en exclusiva con Daniel Matamala, conductor de CHV Noticias Central, para difundir su labor científica y su faceta de activista. 

La famosa etóloga también fue reconocida con la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, además de ser distinguida como Doctora Honoris Causa de la Universidad de Chile.

"Mi misión es dar esperanza a la gente para que tomen medidas. Y si no toman medidas estamos condenados. Y me importa, me importan, ya sabes, los animales me importan. Tengo tres nietos, me importan sus hijos, y los hijos de sus nietos", señaló en la entrevista. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Matrimonios de adultos mayores reciben bono de hasta $463 mil: Revisa requisitos del nuevo monto

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Kramer sorprendió imitando a todos los candidatos presidenciales: Uno de ellos le respondió

A través de Instagram, el comediante promocionó su próximo show parodiando por los actuales aspirantes a La Moneda. Incluso, uno de los imitados le respondió.

01/10/2025

“Una locura”: Eugenia Lemos reveló inesperada complicación que tuvo durante parto de su primera hija

La influencer trasandina recibió a Alegra, su hija junto a su esposo Matías Kosznik a los casi 40 años de edad.

01/10/2025

Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero de Los Ríos aseguraron que, una vez recibido el hallazgo, se realizaron todos los peritajes correspondientes para poder dar con el origen de la especie.

01/10/2025

“Sentimos un golpe súper fuerte”: Vecina de Jean Paul Pineda narró incidente previo a detención

La residente del edificio en el que vive el exfutbolista advirtió que no es primera vez que presencian este tipo de episodios y que “el nivel de agresividad que tiene él es increíble”.

01/10/2025