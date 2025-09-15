 Donald Trump informó nuevo ataque a barco con supuestos “narcoterroristas venezolanos” - Chilevisión
15/09/2025 17:49

Donald Trump informó nuevo ataque a barco con supuestos “narcoterroristas venezolanos”

El mandatario acusó que la embarcación destruida por la armada estadounidense se encontraba en "aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EEUU.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó un nuevo ataque a un barco que, según acusó, transportaba drogas desde Venezuela.

La maniobra fue informada por el mandatario mediante su cuenta de Truth Social, espacio en el que detalló que "esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas”.

"El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EE. UU", acusó el líder republicano.

Trump confirmó tres muertos tras ataque

De igual manera, el mandatario confirmó que "el ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU resultó herido en este ataque".

"¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR ESTADOUNIDENSES, ¡LO ESTAMOS CAZANDO!", advirtió.

“Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido CONSECUENCIAS DEVASTADORAS EN LAS COMUNIDADES ESTADOUNIDENSES DURANTE DÉCADAS, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. ¡Basta ya!”, cerró.

