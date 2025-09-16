 Condenan a hombre que transmitió asesinato en vivo por Instagram - Chilevisión
Minuto a minuto
"Cayó inconsciente": Testimonio da a conocer los últimos minutos con vida de joven que falleció en mall de La Florida Raffaella di Girolamo tajante con sobreseimiento de Cristián Campos: “Nadie lo declaró inocente” Cumplía 26 años: ¿Quién es el seleccionado italiano que murió tras un fatal entrenamiento de esquí en La Parva? Corte rechazó recurso de protección contra Natalia Valdebenito por chiste sobre tragedia de El Teniente ¿Esposado y asfixiado? Revelan nuevos antecedentes en caso de joven fallecido en mall de La Florida
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/09/2025 12:51

Condenan a hombre que transmitió asesinato en vivo por Instagram

La justicia declaró culpable a un hombre de 39 años que apuñaló a una mujer de 34 mientras grababa y transmitía todo por redes sociales.

Son muchas las razones por las que el caso de Janice David impactó tanto a Estados Unidos en 2022, pero sin duda la más importante fue el actuar de su homicida, Earl Johnson.

El sujeto de 39 años, oriundo de Louisiana, dio muerte a la mujer de 34 mientras grababa y transmitía en vivo el crimen por Instagram.

Hoy, luego de tres años, fue condenado y en diciembre conocerá su sentencia.

Condenan a Earl Johnson, hombre que transmitió en vivo asesinato de joven en Estados Unidos

El medio People recordó detalles de lo que fue el macabro crimen en 2022.

En abril de ese año, Earl Johnson desnudó y ató a la víctima al volante de un auto en Baton Rouge, para luego grabarse a sí mismo e iniciar una transmisión en vivo.

¿El objetivo? Captar en video —que terminó durando unos 16 minutos— cómo el homicida le propina puñaladas con un arma blanca en repetidas oportunidades.

De acuerdo al citado medio, cientos de personas fueron testigos del crimen en vivo y en directo.

"Ella iba a decir que la violé, le iban a creer a ella antes que a mí. Si caigo, viviré para siempre", fue parte de lo que dijo Johnson en el live, de acuerdo a la fiscal Dana Cummings.

En esa línea, afirmó que "él lo hizo. Y quería que todos lo vieran porque quería ser famoso y hacer famoso a su hijo".

Pese a que la defensa alegó que el hombre sus facultades mentales perturbadas, especialistas sostuvieron que sí estaba en su sano juicio cuando cometió el delito. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben bono de hasta $98 mil por años cotizados: Revisa si lo obtienes

Lo último

Lo más visto

"Cayó inconsciente": Testimonio da a conocer los últimos minutos con vida de joven que falleció en mall de La Florida

Un testigo reveló cuáles fueron los hechos previos que terminaron con la muerte de un hombre en el Mall Plaza Vespucio en La Florida.

16/09/2025

Raffaella di Girolamo respondió a los dichos de María José Prieto: “Aquí las mujeres hemos sido las víctimas”

La psicóloga se refirió a la defensa que hizo la actriz a su esposo, recordando su propia experiencia e historia de abusos con su padrastro.

16/09/2025

En Fiestas Patrias: Enel anuncia corte de luz en 6 comunas de Santiago este miércoles 17

La compañía anunció la interrupción acotada del servicio en algunas comunas de la capital.

16/09/2025

Hermanos de 13 y 15 años mueren tras recibir descarga eléctrica instalando un mástil

Los jóvenes ayudaban a su madre, pero en la maniobra utilizaron un poste metálico que, al chocar con los cables del tendido eléctrico, provocó una descarga que les provocó la muerte.

16/09/2025