Condenan a hombre que transmitió asesinato en vivo por Instagram - Chilevisión

La justicia declaró culpable a un hombre de 39 años que apuñaló a una mujer de 34 mientras grababa y transmitía todo por redes sociales.

Son muchas las razones por las que el caso de Janice David impactó tanto a Estados Unidos en 2022, pero sin duda la más importante fue el actuar de su homicida, Earl Johnson.

El sujeto de 39 años, oriundo de Louisiana, dio muerte a la mujer de 34 mientras grababa y transmitía en vivo el crimen por Instagram.

Hoy, luego de tres años, fue condenado y en diciembre conocerá su sentencia.

Condenan a Earl Johnson, hombre que transmitió en vivo asesinato de joven en Estados Unidos

El medio People recordó detalles de lo que fue el macabro crimen en 2022.

En abril de ese año, Earl Johnson desnudó y ató a la víctima al volante de un auto en Baton Rouge, para luego grabarse a sí mismo e iniciar una transmisión en vivo.

¿El objetivo? Captar en video —que terminó durando unos 16 minutos— cómo el homicida le propina puñaladas con un arma blanca en repetidas oportunidades.

De acuerdo al citado medio, cientos de personas fueron testigos del crimen en vivo y en directo.

"Ella iba a decir que la violé, le iban a creer a ella antes que a mí. Si caigo, viviré para siempre", fue parte de lo que dijo Johnson en el live, de acuerdo a la fiscal Dana Cummings.

En esa línea, afirmó que "él lo hizo. Y quería que todos lo vieran porque quería ser famoso y hacer famoso a su hijo".

Pese a que la defensa alegó que el hombre sus facultades mentales perturbadas, especialistas sostuvieron que sí estaba en su sano juicio cuando cometió el delito.