Atropello masivo en centro de Mannheim deja un muerto y 25 heridos en Alemania - Chilevisión

Con cerca de 320.000 habitantes, Mannheim es la segunda ciudad más grande de Baden-Württemberg. El denominado mercado de carnaval debía funcionar en el centro de la ciudad hasta este martes, mientras que el desfile de carnaval tuvo lugar el domingo.

BREAKING:



The death toll has risen to 2 in the suspected terror attack in Germany 🇩🇪



A driver plowed down groups of people along a street in Mannheim.



25 injured, 15 of which are in critical condition. Videos show torn off legs on the street. Absolute horror…



- At least 2 dead

- At least 25 injured

🇩🇪 ÚLTIMA HORA: Nuevo atropello masivo en Mannheim (Alemania). El conductor ya ha sido detenido.

Hay al menos un muerto y 25 heridos, 15 de ellos muy graves.



🇩🇪 ÚLTIMA HORA: Nuevo atropello masivo en Mannheim (Alemania). El conductor ya ha sido detenido.

Hay al menos un muerto y 25 heridos, 15 de ellos muy graves.