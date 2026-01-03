“Llamado urgente a la desescalada”: Así reaccionaron los jefes de Estados del mundo tras ataque a Venezuela - Chilevisión

Presidentes, representantes de organismos multilaterales y cancilleres se refirieron a los ataques de EEUU en Venezuela.

Este sábado, Estados Unidos llevó a cabo una serie de ataques en Venezuela y capturó al líder del régimen Nicolás Maduro, lo que gatilló una serie de reacciones por todo el mundo.

Uno de los primeros en referirse a la situación fue el mandatario colombiano Gustavo Petro, quien condenó a través de X la intervención, según recoge Agencia EFE.

En el tuit, dijo que su país "observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región".

En ese sentido, agregó que Colombia "adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional y hace un llamado urgente a la desescalada".

En Europa también hubo reacciones. La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, hizo un llamado "a la moderación" y sostuvo que están monitoreando la situación "de cerca".

En ese mismo tono se manifestaron representantes de Bélgica, Italia y Portugal. En España, en tanto, el presidente Pedro Sánchez hizo un llamado "a la desescalada y la responsabilidad".

Rusia e Irán, considerados socios habituales de Venezuela, reaccionaron con comunicados de sus respectivas cancillerías.

Rusia condenó la "agresión militar" e hizo un llamado al diálogo. "En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida a través del diálogo", indican.

Irán, por su parte, describió los ataques como "una agresión contra un Estado soberano" que "constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional".

Mira acá algunas de las reacciones:

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos.



Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026