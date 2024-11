Españoles lo llenan de insultos: El drama de concejal chileno por llamarse igual que Pedro Sánchez - Chilevisión

A raíz del trágico temporal en Valencia, el concejal chillanejo Pedro Sánchez Cabezas ha recibido una serie de insultos y amenazas de muerte.

Una insólita situación está viviendo un concejal de Chillán debido a su coincidencia de nombre con el presidente de España, Pedro Sánchez.

Se trata de Pedro Sánchez Cabezas, actual miembro del Concejo Municipal de la capital de la Región de Ñuble, quien denunció que ha recibido una serie de insultos y amenazas de españoles.

¿La razón? Los estragos, víctimas fatales y desaparecidos que ha dejado el reciente temporal en la región de Valencia, España, ha provocado duras críticas contra el gobierno español.

Sin embargo, algunos ciudadanos del país europeo han confundido la cuenta de Instagram del mandatario con el concejal chileno.

El drama de concejal chileno Pedro Sánchez

En entrevista con el medio La Discusión, el concejal Pedro Sánchez afirmó que desde el 29 de octubre, cuando comenzaron a conocerse los alcaldes de la tragedia, se llenó de mensajes internos en su contra.

“Hasta este mediodía había más de 900, llegando ya a los mil mensajes”, explicó el edil. Incluso, una usuaria española lo amenazó con quemar su casa con toda su familia dentro.

"Valencia no es ningún escombro, el escombro va a ser tu casa junto a tus huesos y los de tu familia. Venga muerto en vida, que te queda bien poco", dice parte del mensaje enviado por la cibernauta.

En línea con lo anterior, la autoridad comunal sostuvo que ha respondido varios mensajes que lo culpan de la crisis en España.

“No es algo para la risa, pero igual me llama la atención, porque después ellos me piden disculpas”, señala el chillanejo, quien añade que “al final se genera un tema simpático con ellos, porque me han mandado insultos bíblicos de enfado y después terminan pidiéndome disculpas”.