 VIDEO | Graban violento asalto de encapuchados a bencinera de Conchalí: Cliente se defendió con cuchillo - Chilevisión
Minuto a minuto
“Mamá, no se abre”: Cámara registra el angustioso momento en que sismo sacudió al norte del país Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa magnitud y zona afectada “No puedo más de amor y orgullo”: Camila Vallejo comparte emotivas fotos del primer cumpleaños de su hijo Muere persona ahogada en Caleta Abarca: Fuerte oleaje lo arrastró y no lograron reanimarlo “Ahora va a confesar”: El audio clave que condenó al jinete por femicidio en San Vicente de Tagua Tagua
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
08/02/2026 10:16

VIDEO | Graban violento asalto de encapuchados a bencinera de Conchalí: Cliente se defendió con cuchillo

Vecinos grabaron el momento exacto en que al menos cinco individuos concretan un robo a una estación de servicio en Conchalí. Lo más llamativo del registro fue el tipo de armas utilizadas por los ladrones.

Publicado por CHV Noticias

La noche de este sábado se registró un violento asalto en una bencina ubicada en Conchalí, en la zona norte de la región Metropolitana.

Al lugar llegó un automóvil del que se bajaron cinco personas, todos a rostro cubierto y fuertemente armados. Incluso, uno de ellos portando lo que parece ser una metralleta u otro armamento de guerra.

Los individuos primero entraron a la tienda de la estación de servicio y amenazaron a sus trabajadores, concretando la sustracción de cigarros y mercancía desde adentro.

Al intentar robarle a un cliente que estaba presente en el recinto, éste respondió con un arma cortopunzante que sería un cuchillo.

Una vez que completaron el atraco, salieron e intimidaron a bomberos y clientes para robar sus teléfonos y otros artículos personales.

Uno de los momentos más impactantes del registro, captado por vecinos de la gasolinera, muestra a una de las víctimas siendo golpeada por uno de los sujetos con el cañón del fusil. No ha sido esclarecido aún si el arma era real, de aire comprimido o derechamente falsa.

Finalmente, el video muestra a los antisociales huyendo en dirección desconocida con un cuantioso botín.  

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Lo último

Lo más visto

“Mamá, no se abre”: Cámara registra el angustioso momento en que sismo sacudió al norte del país

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que una familia comienza a percibir el sismo de 5,8 que sacudió a la región de Tarapacá, la tarde de este domingo.

08/02/2026

No es su hija: La divertida revelación de Emilia Dides y Sammis Reyes que sorprendió a seguidores

La decisión de tener un cuarto integrante en la familia trajo diversas reacciones en redes sociales, tanto positivas como negativas.

08/02/2026

“Ahora va a confesar”: El audio clave que condenó al jinete por femicidio en San Vicente de Tagua Tagua

Gracias a la conversación entre familiares del autor del crimen, se logró dar finalmente con el cuerpo de la joven.

08/02/2026

¿Seguirá sus pasos? Nieta de Sebastián Piñera reconoce tener “un gusto grande por la política”

"Nadie sabe lo que el futuro nos depara", dijo Esperanza Rossel Piñera, hija de Magdalena Piñera Morel, quien recordó a su abuelo y fallecido mandatario con emotivas palabras.

08/02/2026
Publicidad