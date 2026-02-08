VIDEO | Graban violento asalto de encapuchados a bencinera de Conchalí: Cliente se defendió con cuchillo - Chilevisión

La noche de este sábado se registró un violento asalto en una bencina ubicada en Conchalí, en la zona norte de la región Metropolitana.

Al lugar llegó un automóvil del que se bajaron cinco personas, todos a rostro cubierto y fuertemente armados. Incluso, uno de ellos portando lo que parece ser una metralleta u otro armamento de guerra.

Los individuos primero entraron a la tienda de la estación de servicio y amenazaron a sus trabajadores, concretando la sustracción de cigarros y mercancía desde adentro.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Al intentar robarle a un cliente que estaba presente en el recinto, éste respondió con un arma cortopunzante que sería un cuchillo.

Una vez que completaron el atraco, salieron e intimidaron a bomberos y clientes para robar sus teléfonos y otros artículos personales.

Uno de los momentos más impactantes del registro, captado por vecinos de la gasolinera, muestra a una de las víctimas siendo golpeada por uno de los sujetos con el cañón del fusil. No ha sido esclarecido aún si el arma era real, de aire comprimido o derechamente falsa.

Finalmente, el video muestra a los antisociales huyendo en dirección desconocida con un cuantioso botín.