Tragedia en Molina: Madre e hijos mueren tras brutal choque con conductor ebrio - Chilevisión

02/11/2025 15:22

Tragedia en Molina: Madre y sus dos hijos mueren en brutal choque con conductor que manejaba ebrio

La Municipalidad de Hualañé decretó duelo comunal para el domingo 2 y lunes 3 de noviembre, en memoria de las víctimas.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado se confirmó la muerte de tres personas de una misma familia en un accidente de tránsito en el kilómetro 3 de la ruta K-175, en dirección al Parque Radal Siete Tazas, en la comuna de Molina.

De acuerdo a la información entregada por el fiscal Marcelo Garrido, el hecho ocurrió pasadas las 18:00 horas, cuando dos vehículos menores colisionaron de manera frontal. 

El conductor que provocó la colisión resultó con lesiones leves y fue trasladado al Hospital de Molina, arrojando 2,8 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue detenido por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte.

Por otro lado, las tres personas fallecidas corresponden a una familia que viajaba en el segundo vehículo involucrado: Marisol Valenzuela (madre), Tiare Rojas Valenzuela (hija) y Manuel Rojas Valenzuela (hijo), según detalla el medio local VLN.

Además, revelan que Tiare Rojas era profesional del Hospital de Curicó.

A raíz de la tragedia, la Municipalidad de Hualañé decretó duelo comunal para el domingo 2 y lunes 3 de noviembre, en memoria de las víctimas.

