Prisión preventiva para acusados por la muerte de autores de “perro muerto” en El Bosque - Chilevisión

22/11/2025 11:58

Prisión preventiva para acusados por la muerte de autores de “perro muerto” en El Bosque

La justicia otorgó la cautelar más gravosa a dos personas, hoy imputados por homicidio, tras chocar y provocar un fatal accidente de tránsito.

Publicado por CHV Noticias

Este fin de semana Carabineros concretó el arresto de dos personas implicadas en una persecución que dejó dos víctimas fatales en septiembre de 2024.

La investigación permitió detener a dos personas, un hombre y una mujer, ambos de 33 años. La justicia determinó que quedaran en prisión preventiva y fijó un plazo de 80 días para las indagatorias.

De acuerdo al teniente de Carabineros, Felipe Cortés, fue gracias a un operativo del OS-9 que se pudo detener a los sujetos —imputados por homicidio— e "incautando evidencia clave".

Fatal persecución en 2024: Víctimas huían tras robo en local de repuestos

Las diligencias llevadas a cabo en la causa permitieron establecer exactamente cómo ocurrieron los hechos.

Todo se remonta a septiembre de 2024, con sucesos que comenzaron al interior de un local de repuestos para automóviles en la comuna de El Bosque.

Desde dicho local comercial, las dos víctimas fatales —más una tercera persona— robaron un foco, hicieron 'perro muerto' y se dieron a la fuga a bordo de un Kia Cerato.

Detrás de ellos salieron los dos imputados en la causa, quienes comenzaron a perseguir a los ladrones en una camioneta.

Tras varios metros de seguimiento, finalmente en Avenida Observatorio con José Victorino Lastarria, la camioneta que los seguía impactó la parte posterior del vehículo menor e hizo que este perdiera el control.

A raíz de ese choque, el Kia salió de la pista y se estrelló contra una esquina. El conductor de la camioneta —hoy imputado— huyó de la escena sin prestar ayuda. Dicho accionar quedó captado por cámaras de seguridad.

Producto de ese impacto, fallecieron dos de los tres ocupantes. La tercera víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Barros Luco con lesiones de extrema gravedad, donde estuvo más de un mes en coma y otros dos meses hospitalizada por fracturas múltiples.

