Patrulla municipal se volcó: Siete adultos y un menor de edad detenidos tras robo a local en Providencia - Chilevisión

29/12/2025 07:49

Carabineros logró recuperar las especies sustraídas tras una extensa persecución policial.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este lunes se produjo una persecución policial por un robo en la comuna de Providencia que terminó con siete adultos y un menor de edad detenidos.

Los hechos ocurrieron a eso de las 00:45 horas en el sector de las calles Francisco Bilbao con Manuel Montt, a raíz de un llamado donde se dio aviso de personas intentando ingresar a un local comercial.

Los antecedentes de la persecución policial

Al respecto, el teniente José Villarroel de Carabineros explicó que, al percatarse de la presencia de personal de seguridad, los individuos escaparon en dos vehículos, iniciándose la persecución.

Sin embargo, dentro del procedimiento, los delincuentes “arrojan elementos metálicos conocidos como 'miguelitos' provocando el accidente de uno de los patrulleros municipales”, quien volcó la patrulla en la que se encontraba.

En un determinado momento, los antisociales intentaron huir a pie y fueron capturados por Carabineros, quienes recuperaron los objetos que habían sido sustraídos en el robo, equivalente a computadores.

Durante la detención también se encontraron herramientas que se utilizan en este tipo de delitos y también se confirmó que uno de los vehículos contaba con encargo vigente por robo.

Finalmente, el conductor de la patrulla municipal que volcó resultó sin lesiones y se encuentra en buen estado de salud.

