Cámaras de seguridad registraron robo a galpón de Franklin: Está avaluado en $15 millones aproximadamente - Chilevisión

Durante este jueves se registró un robo al "Galpón de la Computación" en el barrio Franklin, ubicado en la comuna de Santiago Centro. Los hechos ocurrieron en la calle Placer, donde los registros de cámaras de seguridad muestran como actuaron los delincuentes, quienes aprovecharon la falta de flujo de personas en el sector y utilizaron una llave francesa para entrar al recinto que contiene cerca de 150 locales comerciales. En esa misma línea, robaron una gran cantidad de artículos tecnológicos desde pantallas a computadores, los cuales estarían inicialmente avaluados en $15 millones de pesos, pero la cifra podría aumentar. Los locatarios piden a la Municipalidad de Santiago que se refuercen los controles policiales en el sector.

