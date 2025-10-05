Mujer murió atropellada en la autopista Costanera Norte: Habría cruzado por paso no habilitado - Chilevisión

La mujer tendría entre 30 y 40 años y no ha podido ser identificada. Se investiga si se trataba de una persona en situación de calle.

Durante la madrugada de este domingo, una mujer murió tras ser atropellada en la autopista Costanera Norte a la altura de la comuna de Renca.

Los hechos ocurrieron a eso de las 03:00 horas en la zona del kilómetro 23 en dirección al oriente y el conductor del vehículo prestó ayuda inmediata a la víctima.

Los antecedentes del fatal atropello

Según detalló el teniente Alejandro Lizama, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, la víctima corresponde a una mujer de entre 30 y 40 años, quien aún no ha podido ser identificada, pero habría intentado cruzar por un paso no habilitado.

En esa misma línea, aseguró que la persona fue "atropellada por un vehículo en el que circulaba una persona de sexo masculino en normal estado de temperancia alcohólica".

Además, el teniente declaró: "No podemos esclarecer si esta persona efectivamente se encontraba en situación de calle, pero lo que sí mantenemos son varios lugares o zonas que no están habilitadas donde estas personas dormirían".

En cuanto al conductor del vehículo: "A raíz del accidente de tránsito detiene la marcha, según su declaración, e intenta prestar ayuda inmediatamente. En menos de un minuto llegó también personal de emergencia de la ruta, fue lo más rápido posible, pero a raíz de las lesiones que mantenía esta persona, falleció instantáneamente", explicó el teniente Lizama.

Finalmente, los equipos policiales se encuentran trabajando en las diligencias correspondientes para poder esclarecer los hechos, mientras que Costanera Norte informó en sus redes sociales que el tránsito se encuentra habilitado.

Revisa la publicación de X: