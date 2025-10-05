 Mujer murió atropellada en la autopista Costanera Norte: Habría cruzado por paso no habilitado - Chilevisión
Minuto a minuto
“Era como una metralleta”: Revelan más detalles de ataque a disparos contra joven embarazada Inician investigación contra dos carabineros en Paillaco: Los pillaron durmiendo dentro de patrulla Encuesta Criteria: Así cambiaron las preferencias presidenciales durante el último mes Incendio forestal en Monte Patria: Hay tres viviendas afectadas y se mantiene alerta roja Conductor ebrio provocó fatal accidente en Villa Alemana: Hay 4 víctimas fatales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/10/2025 07:47

Mujer murió atropellada en la autopista Costanera Norte: Habría cruzado por paso no habilitado

La mujer tendría entre 30 y 40 años y no ha podido ser identificada. Se investiga si se trataba de una persona en situación de calle.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este domingo, una mujer murió tras ser atropellada en la autopista Costanera Norte a la altura de la comuna de Renca.

Los hechos ocurrieron a eso de las 03:00 horas en la zona del kilómetro 23 en dirección al oriente y el conductor del vehículo prestó ayuda inmediata a la víctima. 

Los antecedentes del fatal atropello

Según detalló el teniente Alejandro Lizama, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, la víctima corresponde a una mujer de entre 30 y 40 años, quien aún no ha podido ser identificada, pero habría intentado cruzar por un paso no habilitado.

En esa misma línea, aseguró que la persona fue "atropellada por un vehículo en el que circulaba una persona de sexo masculino en normal estado de temperancia alcohólica".

Además, el teniente declaró: "No podemos esclarecer si esta persona efectivamente se encontraba en situación de calle, pero lo que sí mantenemos son varios lugares o zonas que no están habilitadas donde estas personas dormirían".

En cuanto al conductor del vehículo: "A raíz del accidente de tránsito detiene la marcha, según su declaración, e intenta prestar ayuda inmediatamente. En menos de un minuto llegó también personal de emergencia de la ruta, fue lo más rápido posible, pero a raíz de las lesiones que mantenía esta persona, falleció instantáneamente", explicó el teniente Lizama.

Finalmente, los equipos policiales se encuentran trabajando en las diligencias correspondientes para poder esclarecer los hechos, mientras que Costanera Norte informó en sus redes sociales que el tránsito se encuentra habilitado.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Postulaciones al Subsidio de Arriendo inician este martes: Revisa los requisitos

Lo último

Lo más visto

“Lo que siempre soñé”: Vanesa Borghi reveló importante noticia familiar

La modelo anunció su embarazo a través de una sesión fotográfica, semanas después de haber revelado que se comprometió en matrimonio con Garcés, quien es padre de su primer hijo, Teo.

05/10/2025

“Me da vergüenza salir a la calle”: Mariela Montero acusó extorsión con fotos íntimas tras robo

La modelo se encontraba en la calle cuando una persona vestida como repartidor de comida condujo su motocicleta en dirección opuesta y le robó su teléfono.

05/10/2025

“Aún con 14 kilos extra”: Euge Lemos sacó aplausos tras blog que muestra su día 5 de postparto

La influencer de moda recibió mensajes relacionados a sus próximos looks ahora que se convirtió en madre de Alegra y ella contestó con un blog que fue ampliamente elogiado por sus seguidoras.

05/10/2025

VIDEO | Claudio Michaux sufrió impactante accidente en moto en plena carretera

El momento exacto del accidente quedó registrado gracias a un motociclista que iba detrás del comediante.

05/10/2025