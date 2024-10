Hallazgos clave en caso de joven desaparecido en Antofagasta: Fue al trabajo y no se le vio más - Chilevisión

Tiene 22 años y hace cuatro días salió como de costumbre rumbo a su trabajo. Sin embargo, luego su familia se enteró que no llegó y, desde entonces, no han sabido sobre él.

Cuatro días desaparecido cumple Brandon Maximiliano Morales Vegas, de 22 años, quien fue visto por última vez a eso de las 8:00 de la mañana en el sector norte de Antofagasta

De acuerdo con los antecedentes entregados por la familia, el joven se dirigía a su lugar de trabajo y vestía un polerón negro, jeans azules y zapatos de seguridad negro.

También declaran sentir una profunda preocupación, según dijeron a Soy Antofagasta, pues denunciaron su desaparición en Carabineros y aún no tienen información respecto a su paradero.

Misteriosa desaparición de joven en Antofagasta

"Él salió a las 8:15 para ir a trabajar, todo parecía normal. Pasó el día y no tuvimos noticias de él, así que llamamos a su trabajo y supimos que no llegó. Intentamos contactarlo varias veces, pero no respondió. Rastreé su teléfono, que seguía en la casa", expresó su hermano, Hans Morales.

Por otra parte, recordó que Brandon no quería ir a trabajar ese día, pues había estado con licencia médica por un mes. "Me contó que no tenía muchas ganas de ir, pero nunca imaginamos que algo así ocurriría", subrayó.

"Él siempre salía con su celular y avisaba a mi mamá de sus movimientos. Incluso mandaba su ubicación. Por eso es extraño que no se haya comunicado", alertó el familiar.

Hallaron pertenencias de Brandon en un humedal

Aún cuando no hay pistas en torno a su desaparición, una mochila perteneciente al joven fue encontrada en las cercanías del Humedal La Chimba.

Y no solo eso, pues también hallaron su billetera, un carnet y unos audífonos. De momento, Bomberos, la Armada, Carabineros y grupos de rescatistas trabajan en su búsqueda.