 Flor de Rap entrega su versión tras ser detenida por movilizarse a bordo de un auto con encargo por robo - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno confirma cuánto bajarán las boletas de la luz tras nuevo acuerdo con generadoras “Yo misma lo llevé a PDI”: Hermana de Krishna revela que se juntó y entregó a uno de los detenidos en crimen de la joven Detenido acusa discusiones por microtráfico: Revelan causa de muerte de joven en supuesto secuestro extorsivo en Temuco Kast y Jara empatados: Así se encuentran las preferencias presidenciales según Encuesta CEP Último detenido fue clave: PDI revela cómo encontraron cuerpo de Krishna en Calera de Tango
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/10/2025 10:00

Flor de Rap entrega su versión tras ser detenida por movilizarse a bordo de un auto con encargo por robo

El equipo de Ángela Lucero Areyte señaló que la cantante adquirió el auto hace tres años, pagando cuotas en mutuo acuerdo, pese a que el vehículo se encontraba inscrito a nombre de otra persona.

Publicado por Gabriela Valdés

El equipo de la rapera Flor de Rap publicó un comunicado abordando el complejo episodio que vivió durante el sábado pasado, luego de ser detenida por movilizarse en un vehículo que mantenía encargo vigente por robo.

A través de su cuenta de Instagram, el equipo de la cantante señaló que "Flor de Rap fue trasladada a declarar tras encontrarse como copiloto en un vehículo que mantenía encargo por robo vigente".

"Queremos dejar en claro que la artista desconocía completamente dicha situación y que colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer los hechos", agregaron.

En esa línea detallaron que “durante los últimos tres años, Flor de Rap ha sido usuaria legítima del vehículo, pagando en mutuo acuerdo las cuotas de este, pese a que el vehículo se encontraba inscrito a nombre de otra persona (C.A.P.C)”.

"Fue precisamente la persona -quien originalmente inscribió el vehículo- la que realizó la denuncia de encargo por robo recientemente, lo que nunca pensamos que sería capaz de provocar dicha situación, el cual originó el procedimiento policial. Es importante aclarar que este no corresponde a ninguna ex pareja de Flor de Rap", continuaron.

También indicaron que "Flor de Rap actuó siempre de buena fe, confiando en la legalidad del bien adquirido. La artista jamás habría abordado un vehículo con encargo por robo sabiendo que sus hijos estaban con ella".

"Actualmente, Flor de Rap se encuentra en su hogar, acompañada de su familia y sus hijos, en buen estado, y agradece profundamente las muestras de apoyo, respeto y cariño recibidas en estas horas", manifestaron.

"Reafirmamos nuestra plena confianza en la justicia y en que los hechos serán aclarados conforme a la verdad", finalizaron.

Mira el comunicado a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en octubre y si obtienes $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Ya eres libre”: Hermana de Khrisna comparte registros inéditos tras hallazgo del cuerpo de la joven

Cristal Aguilera utilizó sus redes sociales para dedicarle unas tiernas palabras a su hermana, luego de que su cuerpo fuera encontrado en el sector de Catemito en Calera de Tango tras 22 días de búsqueda.

26/10/2025

"Si me pasa algo...": La advertencia de la hermana de Krishna Aguilera tras hallazgo del cuerpo

Cristal Aguilera aseguró que no ha recibido llamados del Gobierno, pero sí obtuvo ayuda por parte del municipio. Al respecto lanzó una dura advertencia en torno a su seguridad.

26/10/2025

Panadero y sin trabajo: ¿Quién es el sexto detenido por el crimen de Krishna Aguilera?

El hombre de 45 años fue detenido en su domicilio y fue su declaración, sumado a los antecedentes ya recabados por la PDI, los que permitieron identificar el punto exacto donde se encontraba el cuerpo de Krishna Aguilera.

26/10/2025

EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera

El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado en un camino interior que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango, donde se pudo acceder a través de un sendero que estaba marcado.

26/10/2025