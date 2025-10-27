Flor de Rap entrega su versión tras ser detenida por movilizarse a bordo de un auto con encargo por robo - Chilevisión

El equipo de Ángela Lucero Areyte señaló que la cantante adquirió el auto hace tres años, pagando cuotas en mutuo acuerdo, pese a que el vehículo se encontraba inscrito a nombre de otra persona.

El equipo de la rapera Flor de Rap publicó un comunicado abordando el complejo episodio que vivió durante el sábado pasado, luego de ser detenida por movilizarse en un vehículo que mantenía encargo vigente por robo.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas en la esquina de Exequiel Fernández con Eduardo Castillo Velasco, cuando el vehículo fue interceptado por personal municipal.

A través de su cuenta de Instagram, el equipo de la cantante señaló que "Flor de Rap fue trasladada a declarar tras encontrarse como copiloto en un vehículo que mantenía encargo por robo vigente".

"Queremos dejar en claro que la artista desconocía completamente dicha situación y que colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer los hechos", agregaron.

En esa línea detallaron que “durante los últimos tres años, Flor de Rap ha sido usuaria legítima del vehículo, pagando en mutuo acuerdo las cuotas de este, pese a que el vehículo se encontraba inscrito a nombre de otra persona (C.A.P.C)”.

"Fue precisamente la persona -quien originalmente inscribió el vehículo- la que realizó la denuncia de encargo por robo recientemente, lo que nunca pensamos que sería capaz de provocar dicha situación, el cual originó el procedimiento policial. Es importante aclarar que este no corresponde a ninguna ex pareja de Flor de Rap", continuaron.

También indicaron que "Flor de Rap actuó siempre de buena fe, confiando en la legalidad del bien adquirido. La artista jamás habría abordado un vehículo con encargo por robo sabiendo que sus hijos estaban con ella".

"Actualmente, Flor de Rap se encuentra en su hogar, acompañada de su familia y sus hijos, en buen estado, y agradece profundamente las muestras de apoyo, respeto y cariño recibidas en estas horas", manifestaron.

"Reafirmamos nuestra plena confianza en la justicia y en que los hechos serán aclarados conforme a la verdad", finalizaron.

Mira el comunicado a continuación: