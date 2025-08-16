Estaba en una zapatilla: Reportan hallazgo de pie humano en una playa de Santo Domingo - Chilevisión

Según los primeros peritajes se trata de un pie izquierdo que mide entre 22 y 23 centímetros. El Servicio Médico Legal se encuentra realizando los trabajos correspondientes.

Este viernes se confirmó el hallazgo de un pie humano dentro de una zapatilla en las costas de la playa Marbella, ubicada en Santo Domingo, región de Valparaíso.

Los hechos ocurrieron a eso de las 17:00 horas, cuando una persona que se dedicaba a la pesca alertó a la Capitanía de Puerto de San Antonio sobre el hallazgo.

Los antecedentes del hecho

"Tras la verificación, y siguiendo las instrucciones del Ministerio Público, se dispuso resguardar el sector a la espera de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, para realizar las pericias correspondientes", detalló la Armada de Chile a través de un comunicado.

En esa misma línea, agregaron: "Posteriormente, personal de la PDI confirmó que el hallazgo corresponde a un pie humano izquierdo, con una longitud aproximada de 22 a 23 centímetros".

Es por ello que el Servicio Médico Legal de San Antonio hizo el retiro y se encuentra realizando los peritajes correspondientes para poder establecer la identidad de la persona y obtener la mayor cantidad de información posible.