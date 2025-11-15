 Cuerpo aparece en la orilla de Playa Cavancha en Iquique: Fue recuperado tras amplio operativo - Chilevisión
15/11/2025 08:26

Cuerpo aparece en la orilla de Playa Cavancha en Iquique: Fue recuperado tras amplio operativo

El cuerpo, perteneciente a un hombre de entre 30 y 35 años, fue desplazado por el oleaje, lo que obligó a la Armada a desplegar un amplio operativo de rescate.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante la tarde de este viernes se llevó a cabo un amplio operativo de rescate en playa Cavancha de Iquique, región de Tarapacá, luego de que bañistas alertaran al personal de la Armada tras encontrar el cuerpo de un hombre en la orilla.

Según consignó Cooperativa, cuando los equipos llegaron al lugar, el oleaje volvió a arrastrar el cuerpo mar adentro, lo que obligó a activar de inmediato un operativo con apoyo de recursos marítimos y terrestres.

El operativo desplegó una lancha tipo Defender y buzos tácticos de la Armada. Mientras se realizaban las labores de búsqueda, el mar volvió a empujar el cuerpo hacia la orilla, donde un bañista logró arrastrarlo hasta zona segura. Gracias a ello, se concretó la recuperación del cadáver, que corresponde a un hombre de entre 30 y 35 años.

La fiscal Camila Albarracín, quien lidera la investigación, descartó la participación de terceros en la muerte del hombre, de acuerdo con lo señalado por el perito de la PDI. Paralelamente, continúan las diligencias para lograr la identificación de la víctima.

