Vuelven las precipitaciones a la capital: Revisa cuándo lloverá en la RM - Chilevisión

29/01/2026 09:18

Vuelven las precipitaciones a la capital: Revisa cuándo lloverá en la RM

Es hora de volver a sacar los paraguas para que no te pille la lluvia de sorpresa. Revisa a continuación cómo estará el tiempo los próximos días.

Publicado por Josefina Vera

Tras intensos días de calor, las nubes llegarán a instalarse en la capital, regalándonos un fin de semana con temperaturas un poco más bajas.

Esto se daría debido a la vaguada costera, la que podría hacer que las precipitaciones reaparezcan en la región Metropolitana.

Vuelven a caer las temperaturas en la RM

De acuerdo con el pronóstico del tiempo de la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, este sábado 31 de enero podrían caer algunas gotitas.

"Se mantiene la posibilidad de que caigan algunas gotitas el sábado en la tarde en Santiago", explicó, agregando que esta lluvia también podría llegar al sector costero "y que esto venga acompañado de actividad eléctrica para la zona centro".

Asimismo, para el día domingo se espera un cielo nublado. "Va a existir la posibilidad de gotitas, pero en el sector cordillerano", aseguró la meteoróloga.

¿Cómo estará el clima los próximos días?

Jueves: Mínima 17° - Máxima 30°

Viernes: Mínima 16° - Máxima 28°

Sábado: Mínima 14° - Máxima 29°

Domingo: Mínima 14° - Máxima 29°

Lunes: Mínima 13° - Máxima 30°

