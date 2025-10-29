Sistema frontal llega hoy a la Región Metropolitana: Revisa a qué hora podría llover en Santiago - Chilevisión

El sector cordillerano de la región Metropolitana podría recibir gotitas esta jornada. Así señaló esta mañana la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, quien adelantó la llegada de un sistema frontal hacia el sector oriente.

De acuerdo con la profesional, este fenómeno "que dejó algunos chubascos sectorizados (en el sur) va a avanzar por cordillera hacia la zona centro del país, lo que podría dejar gotitas durante la tarde de hoy".

Esto ocurrirá en sectores más altos en el sector oriente: "pero de todas maneras está la posibilidad de que genere algo y se active esa nube en cordillera".

Göhler continuó y aclaró que estas pequeñas precipitaciones podrían ocurrir después de las cuatro de la tarde. Y no solamente en la Metropolitana, pues también se espera este pronóstico en las regiones de Valparaíso, O'Higgins y El Maule.

Así estará el tiempo hoy miércoles en el país

Pica tendrá temperaturas veraniegas con 35°. Caldera por su parte estará nublado con temperaturas que llegarán a los 19° porque la vaguada está en toda la zona costera. Comarbablá espera también alta temperaturas: 30° podría haber en el interior de la región de Coquimbo.

En Talca habrá algo muy parecido a lo que ocurrirá en Santiago: el cielo estará medio parcial con temperaturas que llegarán a los 26°. En Quellón habrá zonas donde van a tener algunos chubascos aislados con temperaturas que alcanzarán los 14°.

Tiempo cambiante en Santiago

En Santiago la máxima debería llegar a 25° o 26° y habrá nublado ocasional. El cielo estará despejado, parcial y un rato "vamos a mirar hacia las montañas y vamos a ver totalmente cubierto por la activación de esta banda frontal en altura", dijo la meteoróloga.

En Santiago el resto de la semana será bien cambiante: hoy se esperan 25° con cielo parcial, mientras el jueves volverá el cielo despejado con una dorsal en altura que ayudará a que tengamos temperaturas altas con 30°.

El viernes, en tanto, también hay una pequeña perturbación que podría generar pequeñas precipitaciones, pero nuevamente en sectores en altura.