 El día más cálido de la semana: Emiten alerta roja por temperaturas de hasta 36º en la zona central - Chilevisión
Minuto a minuto
5 años sin Tomás: Cronología del caso que conmocionó al país y que sigue esperando justicia La principal tesis que se maneja en desaparición de joven pareja que viajó hasta Salar de Pedernales “Tengo la mejor opinión”: J.A. Kast blinda a Jouannet tras críticas por vínculos con empresarios imputados Eclipse solar 2026: Sigue aquí la transmisión en vivo del Anillo de Fuego “El golpe lo paró”: Sobrino de adulta mayor que murió atropellada en Maipú relata sus últimos minutos con vida
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
17/02/2026 08:40

El día más cálido de la semana: Emiten alerta roja por temperaturas de hasta 36º en la zona central

Allison Göhler entregó un pronóstico actualizado de las altas temperaturas que afectarán a la zona norte y central del país durante esta semana. Asimismo, la experta entregó una serie de recomendaciones para los ciudadanos.

Publicado por CHV Noticias

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, actualizó el pronóstico del tiempo para este martes y ratificó las altas temperaturas que se esperan para la Región Metropolitana esta semana.

De acuerdo a lo que informó la experta, se espera que "este martes sea el día más cálido de la semana"

Asimismo, indicó la importancia de evitar exponerse a las altas temperaturas entre las 15:00 y 17:00 horas. "En lo posible, buscar sombrita, quedarse en zonas verdes o, si es posible, quedarse en casa".

Temperaturas de hasta 36°: Declaran alerta roja para la zona central 

Según actualizó Allison Göhler, para la Región Metropolitana se espera que este martes la temperatura alcance los 34º durante la tarde

Una cifra que comenzará a disminuir el día miércoles, llegando a 30º los días jueves y viernes

Asimismo, la meteoróloga detalló que la alerta se concentrará en la Región de Coquimbo y en la zona centro-norte, donde las temperaturas podrían llegar hasta los 36º en la localidad de San Felipe

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comienza pago del ex Bono Marzo: Quiénes recibirán los $66.834 este lunes

Lo último

Lo más visto

Eclipse Solar 2026: A qué hora es y dónde se verá el Anillo de Fuego este martes

Este martes se vivirá el primer fenómeno astronómico de febrero del 2026, el que será visible en distintos lugares del mundo, entre ellos algunas zonas de Chile.

16/02/2026

Investigan apuñalamiento en San Ramón: Hombre habría sido asesinado por expareja de su actual conviviente

Según la testigo del crimen, pareja de la víctima fatal, el sujeto llegó gritando y lanzando amenazas. Una vez entró al inmueble apuñaló al fallecido en más de 11 oportunidades.

16/02/2026

Vale Roth sorprendió al revelar quién será su bailarín en Fiebre de Baile: “Haremos una buena dupla”

La influencer conoció este lunes al bailarín profesional que la acompañará en sus coreografías. A través de Instagram, compartió imágenes junto al destacado artista.

16/02/2026

Hasta $150 mil por Bono de Término de Conflicto: Estos trabajadores pueden recibirlo

Tras finalizar su trámite, la Ley 21.806 fue publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero. Con ello, entró en vigencia la normativa que fija el reajuste de las remuneraciones para el sector público, además de aguinaldos y beneficios.

16/02/2026
Publicidad