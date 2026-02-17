El día más cálido de la semana: Emiten alerta roja por temperaturas de hasta 36º en la zona central - Chilevisión

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, actualizó el pronóstico del tiempo para este martes y ratificó las altas temperaturas que se esperan para la Región Metropolitana esta semana.

De acuerdo a lo que informó la experta, se espera que "este martes sea el día más cálido de la semana".

Asimismo, indicó la importancia de evitar exponerse a las altas temperaturas entre las 15:00 y 17:00 horas. "En lo posible, buscar sombrita, quedarse en zonas verdes o, si es posible, quedarse en casa".

Temperaturas de hasta 36°: Declaran alerta roja para la zona central

Según actualizó Allison Göhler, para la Región Metropolitana se espera que este martes la temperatura alcance los 34º durante la tarde.

Una cifra que comenzará a disminuir el día miércoles, llegando a 30º los días jueves y viernes.

Asimismo, la meteoróloga detalló que la alerta se concentrará en la Región de Coquimbo y en la zona centro-norte, donde las temperaturas podrían llegar hasta los 36º en la localidad de San Felipe.