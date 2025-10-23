Una al norte y tres al sur: Cuatro regiones de Chile podrían tener tormentas eléctricas - Chilevisión

Las probables tormentas eléctricas podrían registrarse entre el jueves 23 y el viernes 24 de octubre.

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por probables tormentas eléctricas en una región al norte y tres al sur del país.

El organismo detalló que las regiones de Arica y Parinacota, Los Ríos, Los Lagos y Aysén podrían experimentar el fenómeno meteorológico entre hoy y mañana.

Cuatro regiones en alerta por probables tormentas eléctricas

De acuerdo a la Dirección Meteorológica, las probables tormentas eléctricas se registrarán entre este jueves 23 —por la tarde— y el viernes 24.

En el norte, la causa es un dorsal en altura, mientras que en el sur la razón es la inestabilidad atmosférica.

A continuación, revisa las zonas afectadas por región:

Arica y Parinacota: Cordillera (jueves 23 y viernes 24).