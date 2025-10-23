 Una al norte y tres al sur: Cuatro regiones de Chile podrían tener tormentas eléctricas - Chilevisión
23/10/2025 11:05

Una al norte y tres al sur: Cuatro regiones de Chile podrían tener tormentas eléctricas

Las probables tormentas eléctricas podrían registrarse entre el jueves 23 y el viernes 24 de octubre.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por probables tormentas eléctricas en una región al norte y tres al sur del país.

El organismo detalló que las regiones de Arica y Parinacota, Los Ríos, Los Lagos y Aysén podrían experimentar el fenómeno meteorológico entre hoy y mañana.

Cuatro regiones en alerta por probables tormentas eléctricas

De acuerdo a la Dirección Meteorológica, las probables tormentas eléctricas se registrarán entre este jueves 23 —por la tarde— y el viernes 24.

En el norte, la causa es un dorsal en altura, mientras que en el sur la razón es la inestabilidad atmosférica.

A continuación, revisa las zonas afectadas por región:

  • Arica y Parinacota: Cordillera (jueves 23 y viernes 24).

  • Los Ríos: Valle y precordillera (jueves 23).
  • Los Lagos: Valle, precordillera, Chiloé y litoral interior (jueves 23).
  • Aysén: Insular norte, cordillera austral norte, insular sur, cordillera austral sur (jueves 23).

