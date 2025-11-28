 Al norte y al sur: Advierten que habrá tormentas eléctricas en 9 regiones de Chile - Chilevisión
28/11/2025 21:22

Al norte y al sur: Advierten que habrá tormentas eléctricas en 9 regiones de Chile

Al norte, se esperan tormentas eléctricas en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; al sur, en tanto, podría ocurrir en Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. 

Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por probables tormentas eléctricas en 9 regiones del país.

De acuerdo a lo informado por el organismo, habrá zonas afectadas al norte y al sur, mientras que la zona central no experimentará el fenómeno.

Tormentas eléctricas en 9 regiones de Chile este fin de semana: Revisa zonas afectadas por día

Región de Arica y Parinacota

  • Cordillera: Viernes 28 y sábado 29

Región de Tarapacá

  • Cordillera: Viernes 28 y sábado 29

Región de Antofagasta

  • Cordillera: Sábado 29

Región del Ñuble

  • Precordillera: Domingo 30
  • Cordillera: Domingo 30

Región del Biobío

  • Litoral: Sábado 29 y domingo 30
  • Cordillera Costa: Sábado 29 y domingo 30
  • Valle: Sábado 29 y domingo 30
  • Precordillera: Sábado 29 y domingo 30
  • Cordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30

Región de La Araucanía

  • Valle: Sábado 29 y domingo 30
  • Precordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
  • Cordillera: Viernes 28 y sábado 29

Región de Los Ríos

  • Litoral: Domingo 30
  • Valle: Viernes 28 y sábado 29
  • Precordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
  • Cordillera: Viernes 28 y sábado 29

Región de Los Lagos

  • Valle: Viernes 28 y sábado 29
  • Precordillera: Viernes 28 y sábado 29
  • Cordillera: Viernes 28 y sábado 29
  • Chiloé: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
  • Litoral Interior: Viernes 28 y sábado 29
  • Cordillera Austral: Viernes 28 
  • Patagonia Subandina: Viernes 28 

Región de Aysén

  • Cordillera Austral Norte: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
  • Patagonia Subandina Norte: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30

