Al norte y al sur: Advierten que habrá tormentas eléctricas en 9 regiones de Chile - Chilevisión

Al norte, se esperan tormentas eléctricas en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; al sur, en tanto, podría ocurrir en Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por probables tormentas eléctricas en 9 regiones del país.
De acuerdo a lo informado por el organismo, habrá zonas afectadas al norte y al sur, mientras que la zona central no experimentará el fenómeno.
Tormentas eléctricas en 9 regiones de Chile este fin de semana: Revisa zonas afectadas por día
Región de Arica y Parinacota
- Cordillera: Viernes 28 y sábado 29
Región de Tarapacá
- Cordillera: Viernes 28 y sábado 29
Región de Antofagasta
Región del Ñuble
- Precordillera: Domingo 30
- Cordillera: Domingo 30
Región del Biobío
- Litoral: Sábado 29 y domingo 30
- Cordillera Costa: Sábado 29 y domingo 30
- Valle: Sábado 29 y domingo 30
- Precordillera: Sábado 29 y domingo 30
- Cordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
Región de La Araucanía
- Valle: Sábado 29 y domingo 30
- Precordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
- Cordillera: Viernes 28 y sábado 29
Región de Los Ríos
- Litoral: Domingo 30
- Valle: Viernes 28 y sábado 29
- Precordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
- Cordillera: Viernes 28 y sábado 29
Región de Los Lagos
- Valle: Viernes 28 y sábado 29
- Precordillera: Viernes 28 y sábado 29
- Cordillera: Viernes 28 y sábado 29
- Chiloé: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
- Litoral Interior: Viernes 28 y sábado 29
- Cordillera Austral: Viernes 28
- Patagonia Subandina: Viernes 28
Región de Aysén
- Cordillera Austral Norte: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30
- Patagonia Subandina Norte: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30