Al norte y al sur: Advierten que habrá tormentas eléctricas en 9 regiones de Chile - Chilevisión

Al norte, se esperan tormentas eléctricas en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; al sur, en tanto, podría ocurrir en Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por probables tormentas eléctricas en 9 regiones del país.

De acuerdo a lo informado por el organismo, habrá zonas afectadas al norte y al sur, mientras que la zona central no experimentará el fenómeno.

Tormentas eléctricas en 9 regiones de Chile este fin de semana: Revisa zonas afectadas por día

Región de Arica y Parinacota

Cordillera: Viernes 28 y sábado 29

Región de Tarapacá

Cordillera: Viernes 28 y sábado 29

Región de Antofagasta

Cordillera: Sábado 29

Región del Ñuble

Precordillera: Domingo 30

Cordillera: Domingo 30

Región del Biobío

Litoral: Sábado 29 y domingo 30

Cordillera Costa: Sábado 29 y domingo 30

Valle: Sábado 29 y domingo 30

Precordillera: Sábado 29 y domingo 30

Cordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30

Región de La Araucanía

Valle: Sábado 29 y domingo 30

Precordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30

Cordillera: Viernes 28 y sábado 29

Región de Los Ríos

Litoral: Domingo 30

Valle: Viernes 28 y sábado 29

Precordillera: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30

Cordillera: Viernes 28 y sábado 29

Región de Los Lagos

Valle: Viernes 28 y sábado 29

Precordillera: Viernes 28 y sábado 29

Cordillera: Viernes 28 y sábado 29

Chiloé: Viernes 28, sábado 29 y domingo 30

Litoral Interior: Viernes 28 y sábado 29

Cordillera Austral: Viernes 28

Patagonia Subandina: Viernes 28

Región de Aysén