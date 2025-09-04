Inicia la nueva era: Chile confirmó su formación para enfrentar a Brasil por las Eliminatorias - Chilevisión

Chile ratificó su formación para enfrentar a Brasil, rival al que visita este jueves por la fecha 17° de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El entrenador de La Roja, Nicolás Córdova, dispuso una línea de tres defensores y a hombres muy rápidos en la delantera, comandados por Lucas Cepeda y Ben Brereton.

Además, se confirmó que el capitán del elenco nacional es Gabriel Suazo, uno de los apuntados a liderar el nuevo proceso.

Formación de Chile para el partido ante Brasil

De esta manera, la alineación de Chile es: Lawrence Vigoroux; Iván Román, Paulo Díaz, Guillermo Maripán; Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo, Lucas Assadi; Brereton y Cepeda.

Cabe recordar que Darío Osorio, Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic son baja para este encuentro por molestias físicas.

View this post on Instagram A post shared by @laroja

Brasil vs Chile: Hora del partido por Eliminatorias

El partido de Brasil ante Chile, a disputarse en el Estadio Maracanán, comienza a las 20:30 horas de este jueves 4 de septiembre.