Inicia la nueva era: Chile confirmó su formación para enfrentar a Brasil por las Eliminatorias - Chilevisión

Nicolás Córdova ratificó la línea de tres defensores para visitar a los Pentacampeones, donde La Roja busca dar el batacazo.
Jueves 4 de septiembre de 2025 | 19:36
Chile ratificó su formación para enfrentar a Brasil, rival al que visita este jueves por la fecha 17° de las Eliminatorias al Mundial 2026.
El entrenador de La Roja, Nicolás Córdova, dispuso una línea de tres defensores y a hombres muy rápidos en la delantera, comandados por Lucas Cepeda y Ben Brereton.
Además, se confirmó que el capitán del elenco nacional es Gabriel Suazo, uno de los apuntados a liderar el nuevo proceso.
De esta manera, la alineación de Chile es: Lawrence Vigoroux; Iván Román, Paulo Díaz, Guillermo Maripán; Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo, Lucas Assadi; Brereton y Cepeda.
Cabe recordar que Darío Osorio, Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic son baja para este encuentro por molestias físicas.
El partido de Brasil ante Chile, a disputarse en el Estadio Maracanán, comienza a las 20:30 horas de este jueves 4 de septiembre.