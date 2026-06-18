Sudamericanos en el Mundial: Cuándo juegan por la fecha 2° y quiénes serán sus rivales
Brasil y Paraguay serán los primeros en saltar a la cancha por la segunda jornada de la cita planetaria, donde hay dos selecciones de la Conmebol que pueden asegurar su clasificación a la siguiente ronda.
Un arranque poco alegre tuvieron los sudamericanos en el Mundial 2026, consiguiendo solamente 2 de 6 triunfos posibles en la jornada inicial.
La estadística indicó que Argentina y Colombia sacaron la cara por las selecciones Conmebol, donde hubo 2 empates y otras 2 derrotas.
Esto obliga a las escuadras a ir por una victoria en la segunda fecha para tomar aire y seguir en la lucha por clasificar, jornada en la que los primeros en saltar a la cancha serán Brasil enfrentando a Haití y Paraguay a Turquía.
Adicionalmente, Ecuador quiere dejar atrás la dolorosa caída contra Costa de Marfil y reivindicarse ante un Curazao que viene de ser goleado por Alemania.
Por otro lado, Uruguay apuesta a sumar su primera alegría en el choque con el sorpresivo Cabo Verde, quienes vienen de rescatar un empate con España por el Grupo H.
Finalmente están La Albiceleste y la escuadra Cafetera, que sueñan con asegurar su pasaje a la siguiente ronda al medirse a Austria y República Democrática del Congo, respectivamente.
Programación de los sudamericanos fecha 2° Mundial 2026
Viernes 19 de junio:
- Brasil vs Haití: 20:30 horas en Philadelphia.
- Turquía vs Paraguay: 23:00 horas en San Francisco.
Sábado 20 de junio:
- Ecuador vs Curazao: 220:00 horas en Kansas City.
Domingo 21 de junio:
- Uruguay vs Cabo Verde: 18:00 horas en Miami.
Lunes 22 de junio:
- Argentina vs Austria: 13:00 horas en Dallas.
Martes 23 de junio:
- Colombia vs República Democrática del Congo: 22:00 horas en Guadalajara.