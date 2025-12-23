Chilenos adoptarán a un perrito gracias a la intervención de Chayanne: Historia es viral - Chilevisión

Un divertido registro se volvió viral en redes sociales y cuenta la historia de una pareja de chilenos en Australia que adoptará a una mascota gracias a la intervención de Chayanne.

El video, difundido en Instagram, muestra a Sebastián y Natally, dos creadores de contenido radicados en el país oceánico, en medio de una conversación en la que abordan la posible llegada de un nuevo integrante al hogar.

En medio del diálogo, el joven propone a su esposa adoptar un border collie australiano. Ella accede, siempre y cuando el video alcance los 45 mil likes en la plataforma.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sin embargo, esa no es la única condición: la joven también pide que la publicación sea comentada por Chayanne. "Mi cantante latino favorito", añade.

El video no tardó en volverse viral y, para sorpresa de muchos, las complejas exigencias se lograron en pocos días, incluida la intervención del cantante puertorriqueño.

"Ya quiero ver al nuevo integrante de la familia. ¡¡¡Eso!!!", escribió Chayanne en los comentarios, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

La pareja celebró la acción del músico y aseguró que el nombre de la futura mascota llevará un nombre relacionado con él.

Mira acá la historia: