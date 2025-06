Tiktoker revela por qué volvió a Chile tras vivir en Estados Unidos: “Ganaba más pero...” - Chilevisión

El video se volvió rápidamente viral, acumulando más de un millón de visitas y encendiendo el debate en redes sociales.

Durante estos días se ha viralizado un video de una chilena, Belén Morales, quien sorprendió a sus seguidores al exponer las razones por las que dejó Estados Unidos y volvió a Chile.

La tiktoker, que trabajó durante tres años como profesora de español en Estados Unidos, señaló que su motivo fue el deseo de mejorar la calidad de vida de su hijo, también reflexionó sobre lo que realmente apreció tras haber vivido fuera del país.

"No lo veo como un lugar para criar a mi hijo"

Belén comenzó relatando que "nadie valora lo que tenemos en Chile hasta que te vas a vivir al extranjero. Cuando vivía en Estados Unidos, incluso cuando regresé a Chile, hacía estas comparaciones y siempre me criticaban por hablar de eso".

Además, aclaró que aunque le gusta mucho el país norteamericano, "no lo veo como un lugar en el que quiera criar a mi hijo".

“Quiero que mi hijo tenga acceso a un jardín infantil gratuito y no tener que pagar mil dólares mensuales por uno. También quiero que tenga acceso a salud gratuita, ya no quiero preocuparme por que le cubre o no el seguro cada vez que lo llevo al médico”, detalló.

La tiktoker añadió que: "Si tengo que llevarlo de urgencia, lo hago de forma gratuita y no me preocupo si el seguro tiene o no copago cero".

“Es verdad que en Estados Unidos ganaba más, pero con mi hijo entendí que no siempre se trata de tener más, sino de vivir mejor. Quiero que mi cuerpo y mi mente estén tranquilos porque tengo lo básico para entregarle a mi hijo: salud, educación y comida fresca”, concluyó.