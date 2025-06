Guns N' Roses vuelve a Chile: Fecha, lugar y cómo comprar entradas - Chilevisión

La próxima semana iniciarán los tres procesos de venta de tickets para disfrutar a la banda estadounidense en el Parque Estadio Nacional.

La legendaria banda de rock Guns N' Roses aterrizará en Chile por octava vez y lo hará precisamente este año 2025.

La agrupación compuesta por Axl Rose, Slash y Duff McKagan agendó un concierto para el 14 de octubre de este año en el Parque Estadio Nacional.

En esta ocasión, la banda visitará Latinoamérica como parte de su gira mundial "Because what you want N' what you get are two completely different things", que contempla pasos por otros países de la región.

Así, será una oportunidad única para los fanáticos para deleitarse con algunos de los grandes éxitos del rock de los 80's y 90's, tales como "November Rain", "Sweet Child O' Mine" o "Knockin' on Heaven's Door".

Cuándo comienza la venta de entradas para ver a Guns N' Roses en Chile

La venta de entradas para disfrutar a Guns N' Roses en el Parque Estadio Nacional en octubre próximo, empezará el 10 de junio, en la plataforma PuntoTicket.

El proceso para adquirir los boletos estará dividido en tres etapas:

Martes 10 de junio a las 11:00 (Preventa Fans, más info. en gunsnroses.com)

(Preventa Fans, más info. en gunsnroses.com) Miércoles 11 de junio a las 11:00 (Preventa para clientes Banco Falabella)

(Preventa para clientes Banco Falabella) Viernes 13 de junio a las 11:30 (Venta general)

En los próximos días serán publicados los precios del concierto a través de PuntoTicket.

¿Cuándo es el concierto de Guns N' Roses en Chile 2025?

El concierto de Guns N' Roses en Chile está fijado para el próximo 14 de octubre a las 21:00 horas en el Parque Estadio Nacional, en Ñuñoa.