Revelan el motivo por el que los brasileños compran tanto este popular chocolate chileno - Chilevisión

La influencer brasileña Taty, reveló la razón por la que se forman filas en supermercados y comercios para adquirir esta golosina.

La influencer brasileña @oye.taty puso fin a un misterio y explicó la razón detrás de que tantos de sus compatriotas compren el conocido chocolate chileno Sahne Nuss.

Esto, a raíz de que la creadora de contenido recibiera decenas de consultas de usuarios chilenos que se preguntaban el porqué, tras verlos comprando en supermercados y tiendas de retail.

Y la verdad es que esta conducta sí tiene una explicación.

A través de redes sociales, la influencer publicó un video donde detalló las razones e incluso comparó lo que ocurre en ambos países para llegar a su conclusión.

"Les voy a explicar: el Sahne Nuss no lo venden en Brasil", reveló de entrada, aunque matiza aclarando que sí es posible encontrarlo en sitios web y comercios específicos.

¿La diferencia? Los elevados precios. Para comprobar su punto, la brasileña recorrió algunos sitios de internet y, calculadora en mano, hizo las conversiones de precios.

Por ejemplo, en un supermercado chileno, dice, el Sahne Nuss "se puede comprar por casi 7 mil pesos, eso es más o menos 40 reales".

En cambio, explica, si intentas adquirir la golosina en supermercados de Brasil, esta costará "más del doble". "Si intentas comprar la misma, nos sale $150 reales", algo así como $27 mil pesos chilenos.

Eso no es todo: para peor, en muchos casos el producto está directamente agotado o no disponible para la venta.

Lo mismo ocurre cuando son paquetes de varios ejemplares del chocolate y así lo resume ella: "Se puede comprar un pack de 3 por $350 reales; pero esos son $62 mil pesos chilenos". "Es por eso que los brasileños están haciendo filas y filas", remató.