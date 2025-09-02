 “TikTok, haz tu magia”: Chilena encontró a hombre tras 12 años pero su historia tuvo inesperado giro - Chilevisión
02/09/2025 20:06

“TikTok, haz tu magia”: Chilena encontró a hombre tras 12 años pero su historia tuvo inesperado giro

Almendra conoció a un sujeto que la ayudó con su hijo y equipaje tras un vuelo desde Santiago a Punta Arenas. Luego de una década, se armó de valor y decidió emprender una cruzada para dar con su identidad.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Una creadora de contenidos chilena se hizo viral al concluir con éxito una romántica cruzada que inició hace apenas unos días en TikTok: Encontrar a un hombre del cual se "flechó" hace 12 años en un vuelo Santiago-Punta Arenas.

Se trata de Almendra, quien superó las 2 millones de reproducciones al contar una emocionante historia que inició el momento que descendió de la aeronave con su guagua de entonces seis meses. 

Bastante aproblemada por el peso que cargaba, recordó que un sujeto la miró con "una cara muy tierna" para luego preguntarle si necesitaba ayuda. Acto seguido, él "agarra el bolso, se lo coloca al hombro y agarra los monos de mi guagua".

"Al final íbamos los tres como si fuéramos una familia", describió la joven: "Me percato que, cuando llegó familia, él me quedó mirando todo el rato. Pero la forma en que miraba era con una felicidad como de verme ahí contenta, con mi familia y mi guaguita".

El vuelco de la historia de amor fallida

Fue así como se separaron, no se compartieron sus números pero ella sí grabó en su memoria durante doce largos años el nombre del hombre en cuestión: Maximiliano, el mismo que el de su hijo.

Hoy, en pleno 2025, Almendra se armó de valor para encontrarlo luego de más de una década. "TikTok, haz tu magia. Si estás por aquí, nunca te pude olvidar", reconoció en uno de los registros. 

Lo que no imaginaba es que su misión tendría éxito en cuestión de horas. Según dijo, un compañero que iba con el susodicho en el vuelo le escribió y le pasó el anhelado contacto. Posteriormente, el propio Maximiliano la contactó.

Pero como no todo puede ser color de rosas, se encontró con dos sorpresas: El hombre se llama Máximo y no Maximiliano y la segunda, está en pareja.

Y aunque no tuvo el final que tal vez todo TikTok esperaba, la propia influencer dijo estar satisfecha con el resultado, pues admitió que "cumplió su objetivo": "Nunca se arrepientan de mostrarse como son, la vida premia a los corazones genuinos. La historia termina aquí".

Mira los videos a continuación:

